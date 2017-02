Shriver: in Russia "rivoluzione del cuore" con Olimpiadi Speciali

Mosca (askanews) - "Il Movimento delle Olimpiadi Speciali è dedicato alle persone diversamente abili mentalmente, adulti o bambini con sindrome di Down, autismo o altre sindromi che gli impediscono di giocare tra di loro o con altre persone non affette da disabilità". A parlare è Timothy Shriver, membro della famiglia Kennedy, terzogenito di Eunice Kennedy Shriver, la sorella di JFK che ha fondato i giochi Olimpici Speciali.Attivista per i diritti delle persone diversamente abili e presidente delle Olimpiadi Speciali, Shriver è in Russia per portare avanti il suo progetto. "La nostra speranza è creare un movimento in tutta la Russia, dove questi bambini crescono nelle scuole, nelle comunità, nei club sportivi. Per avere 10 mila scuole nella sola Russia, che possano coinvolgere i ragazzi con disabilità mentali nello sport, gli sport delle Olimpiadi Speciali. Noi speriamo così di creare in Russia una rivoluzione, non politica, non economica, ma una rivoluzione del cuore".