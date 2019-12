Simone Inzaghi: questa Supercoppa ce la siamo proprio meritata

Roma, 23 dic. (askanews) - Simone Inzaghi da Riad (Arabia Saudita) commenta la vittoria della Lazio, 3-1 alla Juventus, e la conquista della Supercoppa italiana."Penso siano stati bravissimi, noi lavoriamo per vivere delle serate del genere, l'abbiamo voluta con forza e soprattutto meritata questa Supercoppa"."Era la quarta finale in quasi quattro anni - ha aggiunto il tecnico della Lazio - ne abbiamo vinte tre e persa una, poi io ho quattro finali anche in primavera che non dimentico, ne ho vinte tre su quattro anche lì, quindi insomma questi sei trofei me li tengo stretti, ma passano dal grande gruppo che ho in questo momento perché quello che proponiamo io e il mio staff viene sempre eseguito alla lettera".