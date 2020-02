Sky Sport Quiz Reward, Marco Cattaneo e Sara Brusco in versione... 'Mike Bongiorno-Sabina Ciuffini'

Di Giordano Brega

La passione per lo sport unita a quella alla sana tensione, che si traduce in brivido e piacere nel conoscere la risposta giusta, capace di 'disinnescare' le trappole nascoste dietro una domanda 'impossibile' per i comuni mortali: è la formula vincente del primo quiz sportivo nella storia di Sky. Il meccanismo del gioco “è stato studiato e pensato da Alvise Borghi e Francesco Leoni, che hanno lavorato con Mike Bongiorno e Gerry Scotti. Hanno trasformato l’idea in un programma che potesse funzionare bene dal primo all’ultimo minuto. Creando un meccanismo in grado di rendere il gioco sempre in bilico”, spiega ad Affaritaliani.it Marco Cattaneo, presentatore di Sky Sport Quiz Reward assieme a Sara Brusco.

E racconta: “Quando siamo andati a Radio Deejay nel programma di Linus con Nicola Savino, ha detto ‘se avessi avuto la possibilità di fare un programma in tv, avrei scelto il quiz sullo sport’. E ci ha raccontato di averlo comunicato ai vertici di Sky qualche tempo fa. Lo stesso Alvise Borghi, quando ha detto a Gerry Scotti che avrebbe lavorato a un game show per Sky sullo sport, si è sentito rispondere ‘Avrei voluto fare io un quiz sullo sport’…”

Magari Sky Sport Quiz potrebbe avere una versione Vip? “Sono piena di colleghi che vorrebbero partecipare. Bisognerebbe proporre una versione per i giornalisti interni”, dice Sara Brusco. “E per i Talent”, aggiunge Marco Cattaneo. “Una sfida Adani, Costacurta, Del Piero… Paolo Di Canio ha detto ‘Io vorrei venire sugli stadi inglesi’. Sarebbe anche divertente se ognuno rispondesse alle domande su se stesso. Io ho fatto l’esperimento con Billy l’altro giorno in redazione. Ci sono cose sulle sue partite, finali e gol che lui si è clamorosamente dimenticato. Ed è molto più facile che un tifoso del Milan sappia delle cose di Costacurta.. che Costacurta stesso”

Sara Brusco e Marco Cattaneo



Vi sentite un po’ il Mike Bongiorno e la Sabina Ciuffini dello sport? “Magari”, sorride Sara Brusco. “Io cerco di accompagnare Marco in questa avventura in modo simpatico. Sicuramente l’esperto di sport è lui. Però anche a me piace seguirlo. Sono sempre stata sportiva….”

E poi “sarebbe bello far diventare il quiz un elemento di narrazione per i grandi eventi di cui abbiamo i diritti. Se penso all’Europeo di calcio del 2020 mi piacerebbe costruire un gioco in cui magari qualcuno di presenta sul miracolo della Danimarca nel ’92 (ripescata per il forfait della Jugoslavia conquistò poi il torneo, ndr), un altro sulla vittoria dell’Italia nel ’68 e via dicendo. L’evento sportivo può essere raccontato attraverso le domande. Il quiz non è soltanto un elemento di intrattenimento per provare a fare qualcosa di più leggero, ma anche un momento di racconto sportivo”, conclude Marco Cattaneo.

Sky Sport Quiz Reward - IL PRIMO QUIZ SPORTIVO NELLA STORIA DI SKY

Si chiama Sky Sport Quiz Reward ed è il primo quiz sportivo nella storia di Sky. Partito venerdì 31 gennaio, sarà in onda ogni settimana, fino al 10 aprile, alle ore 21, su Sky Sport Uno (disponibile anche on demand su Sky Q). A presentarlo una coppia inedita: il giornalista di Sky Sport Marco Cattaneo e la conduttrice di Sky TG24 Sara Brusco. Un format di Runway®, ideato da Alvise Borghi e Francesco Leoni, tra gli autori più importanti della storia del quiz italiano. La regia è di Roberto “Popi” Montoli.

Passione, competenza e amore per lo sport. Sono questi gli ingredienti principali del nuovo game show di Sky Sport, nato da un’idea del conduttore Marco Cattaneo (“Un sogno che si realizza dopo 15 anni”) che metterà alla prova il talento dei giocatori partecipanti, tutti accomunati da una smisurata conoscenza verso lo sport in tutte le sue declinazioni. I giochi e le domande, infatti, riguarderanno tutte le discipline: dal calcio ai motori, Formula 1 e MotoGP, e poi tennis, basket, rugby, solo per citare alcuni degli sport che ogni giorno Sky Sport racconta e trasmette live sui propri canali.

Sara Brusco e Marco Cattaneo



Ogni venerdì, 11 puntate di puro divertimento (8 eliminatorie più 2 semifinali e la finale del 10 aprile) in un mix di gioco e intrattenimento, tradizione e tecnologia, grazie alla vivacità della coppia Cattaneo-Brusco che interagirà con i concorrenti con ironia e leggerezza. A rendere il gioco ancora più coinvolgente, non mancherà l’utilizzo di video, clip animate dai talent di Sky Sport, i ritratti di grandi sportivi con la proiezione delle figurine Panini di campioni del presente e del passato, in uno studio super tecnologico e interattivo caratterizzato dall’utilizzo della realtà aumentata.

Saranno 32 i concorrenti al via (4 per ogni puntata eliminatoria), selezionati tra oltre 5 mila candidature, e tutti verranno premiati, con premi di puntata e premi di consolazione, che verranno svelati venerdì dopo venerdì, oltre a un super premio per il vincitore finale. Tutti i premi sono messi in palio grazie a Reward, un’iniziativa di Intesa Sanpaolo che consente ai propri clienti di giocare e provare a vincere premi dedicati ed esclusivi.