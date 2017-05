Spalletti: abbiamo vinto e la Roma è ancora in corsa

Roma, (askanews) - La Roma mantiene il secondo posto in classifica di serie A polverizzando a San Siro il Milan per 1-4. Luciano Spalletti sostiene che la squadra sia ancora in corsa per lo scudetto di fronte a una Juventus oggettivamente fortissima e avanti di ben 7 punti a 3 partite dalla fine: domenica prossima lo scontro al vertice fra le due squadre, all'Olimpico di Roma."La cosa fondamentale è che la Roma abbia vinto. Siamo rimasti in corsa perché se non si fosse vinto stasera sarebbe stato un problema perché loro vanno forte. Loro sono veramente come dite tutti la squadra che gioca il più bel calcio d'Italia" ha detto Spalletti.