Sport, al via in Cina la 7a edizione dei Giochi Mondiali Militari

Wuhan (Cina), 17 ott. (askanews) - Dal 18 al 27 ottobre 2019, si svolge a Wuhan, in Cina, la 7ma edizione dei Giochi Mondiali Militari, evento organizzato con cadenza quadriennale dal Consiglio Internazionale dello Sport Militare (CISM) ed a cui prenderanno parte circa 10.000 atleti provenienti da oltre 110 nazioni, che si confronteranno in 28 discipline sportive.L Italia parteciperà alla manifestazione con una delegazione di circa 200 tra atleti, staff tecnico e dirigenti accompagnatori, tra i migliori atleti militari della Difesa e della Guardia di Finanza, che si cimenteranno in 19 delle 28 discipline previste dal programma sportivo, tra cui spiccano atletica leggera, scherma, tiro con l'arco, nuoto, pentathlon militare, paracadutismo.Oltre alla presenza di numerosi atleti di livello olimpico, mondiale ed europeo, molti dei quali hanno già partecipato e vinto in occasione delle precedenti edizioni dei Giochi Mondiali Militari, l Italia garantirà anche una presenza adeguata e competitiva degli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), impegnati in atletica leggera e nel tiro con l arco.Il 10 ottobre 2019 il Presidente della Repubblica ha consegnato il tricolore al portabandiera della delegazione italiana, il Sergente Maggiore Paolo Pizzo.