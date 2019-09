Stampa francese: "Michael Schumacher è cosciente"

Parigi, 11 set. (askanews) - Michael Schumacher sarebbe cosciente: lo rivelano alcune indiscrezioni di Le Parisien, che avrebbe raccolto la testimonianza di una persona all'interno dell ospedale parigino "Georges Pompidou", dove Kaiser Shumi è stato ricoverato per una terapia probabilmente a base di cellule staminali.Le Parisien ha dato per primo la notizia dell'arrivo dell'ex pilota nella capitale francese. Il sette volte iridato è stato portato al primo piano dell'edificio dell'Ospedale, protetto da un cordone di sicurezza impenetrabile.Schumacher è stato visitato dall'amico, ed ex team manager alla Ferrari, Jean Todt che si è trattenuto per quasi un'ora prima di lasciare l'istituto da una porta secondaria, senza farsi vedere da nessuno.