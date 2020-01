Roma, 10 gen. (askanews) - Tra coreografie spettacolari, musica e magie di luce, con la cerimonia d'apertura allo stadio del ghiaccio hanno preso il via ufficialmente a Losanna, in Svizzera, le Olimpiadi Giovanili Invernali.Fino al 22 gennaio i migliori atleti under 18 al mondo si sfideranno nella varie discipline che vanno dallo sci al pattinaggio, dal biathlon al curling.