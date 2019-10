Tennis & Friends, Giorgio Meneschincheri: "Per la prima volta in Italia..."

Salute, sport, spettacolo e solidarietà. Sono questi gli elementi che questo weekend hanno animato il Foro Italico di Roma in occasione della nona edizione di Tennis & Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione e delle promozione dello sport in Italia. Salute, sport, spettacolo e solidarietà. Sono questi gli elementi che questo weekend hanno animato il Foro Italico di Roma in occasione della nona edizione di Tennis & Friends, uno dei più importanti eventi sociali nell’ambito della prevenzione e delle promozione dello sport in Italia.

“Per la prima volta in Italia diminuiscono i nuovi casi di tumore. Sono 371mila quelli stimati nel 2019, con 2mila diagnosi in meno rispetto al 2018” ha dichiarato il Prof. Giorgio Meneschincheri, ideatore di Tennis & Friends e direttore medico delle relazioni esterne della Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, intervistato da Vittorio Brumotti presso lo stand Intesa Sanpaolo, Official Partner della manifestazione. Il campione di road bike freestyle ha poi intrattenuto il pubblico sugli spalti con uno show mozzafiato su uno dei campi del Foro Italico.