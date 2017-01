Tennis, al via gli Australian Open. Murray ok alla prima

Roma, (askanews) - Al via gli Australian Open, il primo grande torneo di tennis che apre la nuova stagione, ed è già il pienone per la prima giornata. A Melbourne non ha deluso il numero uno del ranking Atp, Andy Murray che ha battuto in 2 ore e 47 minuti Illya Marchenko, in tre set: 7-5, 7-6 e 6-2. E' iniziata così la corsa del tennista scozzese alla conquista del suo primo titolo agli Australian Open (ha perso quattro delle cinque finali battuto da Novak Djokovic).Approdano al secondo turno anche Roger Federer, tornato sul campo dopo sei mesi di infortunio, Stan Wawrinka e Kei Nishikori. Attesa per la 'prima' di Rafa Nadal e di Novak Djokovic.Intanto gli appassionati, ma non solo, si godono le giornate di relax sui campi di Melbourne."E' una festa, una grande festa. Si beve, c'è il sole, una bella giornata fuori da Melbourne. È fantastico", dicono queste spettatrici."Adoro ogni istante qui. Sono oramai cinque anni che vengo. Mi piace specialmente vedere Rafa Nadal, l'ho visto allenarsi oggi per due ore", afferma questa appassionata di tennis che arriva dalla Gran Bretagna."Siamo fan di Nishikori. E allora abbiamo deciso di indossare i kimono", ribattono questi ragazzi.Gli azzurri cominciano col piede giusto: avanti Paolo Lorenzi e Andreas Seppi.