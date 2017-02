Tennis, l'Italia trionfa in Argentina. Fognini: è stata dura

Buenos Aires (askanews) - L'Italia del tennis festeggia con Fabio Fognini la vittoria in terra d'Argentina. Gli azzurri guadagnano i quarti di finale di Coppa Davis dove adesso affronteranno il Belgio. E' terminato infatti 3-2 per l'Italia il confronto con l'Argentina campione in carica valido per il primo turno del World Group 2017, sulla terra rossa del Parque Sarmiento a Buenos Aires. Nel quinto e decisivo singolare, al termine di un match alcardiopalma, Fabio Fognini ha rimontato due set di svantaggio piegando in cinque set Guido Pella"E' stata dura - ha detto Fognini - nel finale ho cominciato a giocare bene. Credo che lui fosse un po' stanco, ma sono felice, perché siamo una grande squadra".Il 29enne di Arma di Taggia ha regalato la vittoria all'Italia dopo un match durato 4 ore 17 minuti.