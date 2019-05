Trionfo di Sarri col Chelsea: "Se me ne vado? Dobbiamo parlare"

Baku, 30 mag. (askanews) - La finale di Europa League è nel segno del Chelsea. Una grande festa negli spogliatoi documentati dalla tv ufficiale del Chelsea a Baku, dopo che i Blues hanno stravinto il derby inglese contro l'Arsenal (4 a 1) regalando a Maurizio Sarri il suo primo trofeo da allenatore. Archiviato il primo titolo in carriera, il tecnico toscano deve guardare già al futuro. In ballo c'è un contratto di due anni con il Chelsea e anche la Juventus."Il trofeo è molto importante per il club. Non contano i nomi dei giocatori o dell'allenatore. Certo, il trofeo è molto importante anche per noi e penso che abbiamo meritato di conquistarlo", ha detto Sarri nella conferenza stampa post-match. "Sono fortunato di essere al Chelsea. E' una delle squadre migliori della Premier League. Quindi al momento mi sento felice. Ma voglio sapere anche se il club è felice e se possiamo migliorare", ha sottolineato.