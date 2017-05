Ufficiale: la Roma e Spalletti divorziano. Arriva Di Francesco?

Roma, (askanews) - Ora è ufficiale: Luciano Spalletti non è più l'allenatore della Roma. "La Società - scrive in una nota la società giallorossa - è attualmente impegnata nella nomina del nuovo tecnico".L'ufficialità arriva dopo la vittoria dell'ultima di campionato sul Genoa per 3-2, che garantisce ai giallorossi la seconda posizione in campionato, e dopo l'addio di capitan Totti.Spalletti era stato chiamato sulla panchina della Roma nel gennaio 2016, dopo il primo incarico dell'allenatore tra il 2005 e il 2009, un periodo che aveva portato alla conquista di due Coppe Italia e di una Supercoppa italiana."Auguriamo a Luciano il meglio per il futuro", scrive la società. "Il Club intende continuare il suo percorso di crescita e il nuovo allenatore condividerà i valori e la filosofia della Società, contribuendo allo sviluppo dell'AS Roma".Le voci più insistenti danno in pole position sulla panchina dei giallorossi Eusebio Luca Di Francesco, attualmente ancora allenatore del Sassuolo.