Venus Williams coinvolta in un incidente stradale mortale

Roma, (askanews) - Guai in vista per la tennista americana, Venus Williams, coinvolta lo scorso 9 giugno in un incidente stradale che ha provocato la morte di un 78enne. Il fatto sarebbe accaduto a Palm Beach dove, secondo le testimonianze raccolte, la tennista non avrebbe dato la precedenza, provocando la morte dell'uomo che viaggiava su un'altra auto. Secondo la polizia la Williams non era sotto effetto di alcol o di droghe.Secondo il verbale della polizia Venus non avrebbe rispettato la precedenza ma le indagini sono ancora in corso. Lei si difende sostenendo di essere passata con il verde. Ma la famiglia del defunto ha già sporto denuncia presso un tribunale civile per gli eventuali danni.