Vittorio Brumotti svela i segreti degli esports al Milan Games Week 2019

Questo weekend siamo stati alla Milan Games Week, l’evento italiano più importante per gli appassionati di videogiochi, per registrare un video con Vittorio Brumotti, che ha partecipato all’evento, assistendo e commentando anche la finale della Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup. Vittorio ha inoltre fatto due chiacchiere con il vincitore del torneo per scoprire anche come si “allena” un gamer professionista.

Gli esports sono un movimento in costante ascesa nel nostro Paese, come dimostrano gli oltre 160.00 visitatori dello scorso anno e le decine di migliaia di ragazzi che hanno affollato nei giorni scorsi la Milan Games Week, l’evento italiano più atteso dagli appassionati di videogiochi.

Anche un campione dello sport “tradizionale” come Vittorio Brumotti, è venuto per scoprire i segreti degli esports e dei gamer, e assistere alla finale della Intesa Sanpaolo Hearthstone Cup, scambiando poi due chiacchiere con il vincitore del torneo.