World games 2017, le acrobazie in aliante di Luca Bertossio

Breslavia, Polonia (askanews) - Atleti italiani in primo piano ai World games 2017, la manifestazione sportiva che comprende discipline non inserite nei Giochi olimpici, in corso a Breslavia, in Polonia, fino al 30 luglio 2017.A pochi giorni dalla conclusione, l'Italia è al secondo posto assoluto nel medagliere, dietro alla Russia e davanti alla Germania.In queste immagini, le magiche acrobazie in aliante del pilota italiano Luca Bertossio, classe 1990, che in Polonia ha conquistato la medaglia d'argento. Oro al francese, Ference Toth e bronzo al tedesco, Eugen Schaal.