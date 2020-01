Piacenza, il quadro di Klimt ritrovato a dicembre è autentico

E' autentico il quadro di Klimt ritrovato a Piacenza

Il quadro di Gustav Klimt 'Ritratto di Signora' ritrovato a Piacenza lo scorso 10 dicembre, è autentico. Lo ha affermato durante una conferenza stampa la pm Ornella Chicca. Il dipinto era stato ritrovato nell'alveo di un muro della galleria d'arte da dove era sparito nel febbraio del 1997.

l dipinto di Klimt è stato sottoposto a un'approfondita indagine tecnico-scientifica da parte dei tre periti nominati dal tribunale, che lo hanno esaminato in tutte le sfaccettature: si tratta di Diego Cauzzi del complesso della Pilotta di Parma, Anna Selleri, della Pinacoteca di Bologna, Claudia Collina dell'istituto dei beniartistici dell'Emilia Romagna. Cauzzi si è concentrato sull'indagine riflettografica a raggi ultravioletti e infrarossi, conducendo anche riprese fotografiche in fluorescenza e a luce radente, mettendo il tutto a confronto con gli esami condotti nel 1996. "La corrispondenza tra immagini - ha detto - ha consentito di appurare che si tratta del dipinto originale". Selleri ha esaminato invece la tela, l'intelaiatura, i timbri apposti sul retro, sigilli edetichette, tutti apparsi originali. Collina, infine, si è concentrata sull'analisi del dipinto, che come già si sapeva celava un altro ritratto perduto di una fanciulla adolescente, una circostanza scoperta grazie all'intuizione di una studentessa: "L'opera - spiega - fu acquistata dal collezionista Ricci Oddi e conservata nella galleria omonima fino alla sparizione nel 1997".

Il quadro di Gustav Klimt 'Ritratto di Signora' ritrovato a Piacenza lo scorso 10 dicembre, è autentico. Lo ha affermato durante una conferenza stampa la pm Ornella Chicca. Il dipinto era stato ritrovato nell'alveo di un muro della galleria d'arte da dove era sparito nel febbraio del 1997.

Il dipinto di Klimt è stato sottoposto a un'approfondita indagine tecnico-scientifica da parte dei tre periti nominati dal tribunale, che lo hanno esaminato in tutte le sfaccettature: si tratta di Diego Cauzzi del complesso della Pilotta di Parma, Anna Selleri, della Pinacoteca di Bologna, Claudia Collina dell'istituto dei beniartistici dell'Emilia Romagna. Cauzzi si è concentrato sull'indagine riflettografica a raggi ultravioletti e infrarossi, conducendo anche riprese fotografiche in fluorescenza e a luce radente, mettendo il tutto a confronto con gli esami condotti nel 1996. "La corrispondenza tra immagini - ha detto - ha consentito di appurare che si tratta del dipinto originale". Selleri ha esaminato invece la tela, l'intelaiatura, i timbri apposti sul retro, sigilli edetichette, tutti apparsi originali. Collina, infine, si è concentrata sull'analisi del dipinto, che come già si sapeva celava un altro ritratto perduto di una fanciulla adolescente, una circostanza scoperta grazie all'intuizione di una studentessa: "L'opera - spiega - fu acquistata dal collezionista Ricci Oddi e conservata nella galleria omonima fino alla sparizione del 1997".

Arte, Pm Chicca: "Su quadro Klimt prosegue indagine su sparizione"

La procura di Piacenza proseguirà nelle indagini sul quadro di Klimt ritrovato a dicembre, in particolare per capire se le condizioni del dipinto siano compatibili con la permanenza in un muro della galleria, dove è stato ritrovato dopo oltre 22 anni di permanenza. "Da quanto tempo il quadro si trovava lì è oggetto di accertamenti, ci saranno prove dattiloscopiche e biologiche - risponde il sostituto procuratore Ornella Chicca - al momento non possiamo sapere se sia rimasto lì per tutto questo tempo. Sono cose coperte dal segreto istruttorio. Dopo gli accertamenti, ritengo abbastanza a breve, verrà restituito alla galleria". "Abbiamo sentito tante fake news - conclude - da parte di chi non ha neanche visto l'opera". Lo stato di conservazione "è discreto - interviene il perito Guido Cauzzi - ha subito traversie, ha bisogno solo di una manutenzione ordinaria, niente di particolarmente complicato". Qual è il valore del quadro? "Inestimabile" risponde Claudia Collina, uno dei tre periti che lo ha esaminato.