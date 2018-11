Il Gruppo Sisal rinnova la partnership con Fondazione Telethon

Per il quindicesimo anno consecutivo il Gruppo Sisal è al fianco della Fondazione Telethon, fornendo il proprio sostegno al progetto #Presente, destinato a finanziare la ricerca di cure contro le malattie genetiche rare. Sisal aiuta la ricerca, mettendo a disposizione la sua rete telematica per un mese per effettuare le donazioni che consentiranno di sostenere la ricerca scientifica di eccellenza della Fondazione Telethon.

Dal 19 novembre fino al 16 dicembre, presso una delle 48.000 ricevitorie della rete Sisal distribuite sul territorio nazionale, sarà possibile contribuire alla raccolta fondi attraverso donazioni libere, in maniera totalmente disgiunta dai servizi e giochi Sisal. Sulla ricevuta sarà specificato il taglio di donazione prescelto e che nessuna commissione verrà detratta né dai Rivenditori e né da Sisal: l’intero incasso verrà, infatti, trasferito alla Fondazione Telethon.

Il sostegno di Sisal alla Fondazione Telethon rientra nel più ampio programma di Responsabilità Sociale del Gruppo all’interno dell’area di intervento Sisal per la Ricerca, che ha lo scopo di sensibilizzare e promuovere raccolte fondi presso il pubblico, attraverso l’utilizzo della capillare rete Sisal.