L'FTTH di Open Fiber approda nell'hinterland torinese

Un altro comune si aggiunge al bouquet di aperture dell’area metropolitana di Torino: Open Fiber ha infatti già cablato quasi 5mila unità immobiliari del comune di Collegno, dove da oggi sarà possibile acquistare i servizi su fibra ultraveloce in modalità FTTH (Fiber To The Home).

A meno di un anno dalla partenza dei lavori, i cittadini, gli Enti e le imprese di Collegno possono così beneficiare dei vantaggi della nuova infrastruttura, che assicura velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Il piano di cablaggio di Open Fiber nel Comune conta di raggiungere circa 17mila edifici attraverso 10mila km di fibra ottica.

La società, partecipata al 50% da Enel e al 50% da Cassa depositi & prestiti, sta cablando i comuni cintura di Torino in modalità FTTH, portando quindi direttamente a casa o in ufficio una nuova rete capace di garantire una connessione rapida, sicura e a prova di futuro. Il piano prevede un investimento complessivo di oltre 35 milioni di euro, di cui 6 solo per il comune di Collegno.

Open Fiber punta a garantire la copertura delle maggiori città italiane con l’obiettivo di realizzare una rete quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l'evoluzione verso “Industria 4.0”. Grazie alla fibra ottica Open Fiber case, condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della Pubblica Amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese.

Vodafone e Wind Tre sono le aziende che per prime hanno commercializzato servizi su fibra Open Fiber per il comune di Collegno. Nei prossimi mesi altri operatori nostri partner si aggiungeranno a Vodafone e Wind Tre.