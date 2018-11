Lottomatica: Fabio Cairoli confermato nel Comitato Esecutivo della WLA

Fabio Cairoli, Amministratore Delegato di Lottomatica, è stato confermato come membro del Comitato Esecutivo della World Lottery Association (WLA) dai rappresentanti delle più grandi lotterie del mondo, riunitisi a Buenos Aires dal 18 al 22 novembre in occasione del World Lottery Summit.

Fabio Cairoli venne eletto per la prima volta in occasione del World Lottery Summit tenutosi a Roma nel 2014, divenendo allora il primo italiano all’interno del Comitato Esecutivo dalla costituzione della WLA.

La conferma per il terzo mandato biennale consecutivo testimonia l’apprezzamento dei delegati WLA per le attività svolte da Fabio Cairoli in seno all’associazione, nonché il riconoscimento dell’elevato profilo internazionale di IGT-Lottomatica nel mondo.

Il Comitato Esecutivo è composto da 13 rappresentanti che rimarranno in carica due anni, di cui otto eletti direttamente a Buenos Aires dall’Assemblea ed altri cinque che saranno nominati successivamente, su designazione delle rispettive associazioni continentali. In occasione del Summit è stata anche eletta come nuovo Presidente WLA Rebecca Paul Hargrove, Presidente e Ceo della lotteria del Tennessee.

La WLA, con circa 150 associati in rappresentanza degli operatori legali di tutto il mondo, si è caratterizzata, sin dalle sue origini, per la cooperazione internazionale dei suoi soci, lo scambio di informazioni finalizzato allo sviluppo di corrette relazioni istituzionali con gli stakeholder di settore e, soprattutto, per la redazione di linee guida in aree chiave per il settore quali il Gioco Responsabile, la sicurezza e la lotta al match fixing.