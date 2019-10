21 ottobre 2019- 15:32 23a edizione - Rimini, 5-8 novembre VOMM Impianti e Processi protagonista ad Ecomondo 2019

(Milano, 21 ottobre 2019) - In evidenza le ultime soluzioni tecnologiche in ambito ambientale e industriale

Milano, 21 ottobre 2019 – Nota come uno tra i più qualificati provider di soluzioni ambientali e tecnologiche industriali sul mercato, VOMM Impianti e Processi sarà presente ad Ecomondo 2019, fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile che si svolgerà a Rimini, dal 5 al 8 novembre.

Presso lo stand VOMM -Pad. D3, stand 015- sarà illustrata nel dettaglio la Turbo Tecnologia, soluzione brevettata dall’azienda per il trattamento di materie prime e sottoprodotti e utilizzata in oltre seicento impianti nel mondo, in settori che vanno dall’alimentare, all’ecologia, al chimico e al farmaceutico nell’ambito di processi continui di tipo termico (essiccamento, concentrazione, arrostimento, pastorizzazione, desorbimento, ecc), meccanico (granulazione, impastazione, miscelazione, cristallizzazione, rivestimento) e chimico (formazione di sali, sintesi di saponi) su solidi, liquidi e fanghi. Una tecnologia che trova ampia applicazione anche nell’ambito dei processi di, digestione anaerobica, della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.

VOMM Impianti e Processi sarà rappresentata ad Ecomondo 2019 dall’ Ing. Gianandrea Pavoni Direttore Vendite Italia e dal Dott. Enrico Calcaterra, Responsabile Settore Rifiuti, e in qualità di partner interverrà alla presentazione del progetto PerForm Water 2030 che avrà luogo il 5/11 pomeriggio presso lo stand del Gruppo CAP Holding, in collaborazione con gli altri partner.

La fiera sarà inoltre il contesto ideale per celebrare il 50° anniversario di fondazione dell’azienda festeggiato a settembre alla presenza di clienti, partner e istituzioni- e per fare il punto sul futuro del Gruppo.

Il Gruppo VOMM si è sviluppato negli anni attraverso aziende dedicate, nate per sfruttare al meglio le nuove opportunità̀ di mercato: oggi è organizzato in una Holding, con a capo Ambiente & Nutrizione, della quale fanno parte tre società da essa controllate. Con questo assetto l’azienda prevede di proseguire nel percorso di crescita internazionale consolidato nell’ultimo ventennio, attraverso l’ampliamento del proprio organico e lo sviluppo di nuovi brevetti e applicazioni basate sulla Turbo Tecnologia VOMM, ormai marchio di fabbrica e vero e proprio fiore all’occhiello dell’industria meccanica italiana.

La presenza di VOMM Impianti e Processi a Ecomondo 2019 è una conferma, in linea con gli obiettivi di crescita dell'azienda: l’impegno del gruppo è, oggi come in passato, quello di presidiare le principali manifestazioni attinenti al settore -tra le quali anche IFAT 2020- e consolidare la posizione di vertice maturata in 50 anni di attività.

A proposito di VOMM

VOMM Impianti e Processi nasce alla fine degli anni ’60 con l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie produttive per Zini Prodotti Alimentari, società del gruppo attiva nel settore. In pochi anni la tecnologia brevettata VOMM, denominata Turbo Tecnologia, è stata applicata con successo non solo nel settore alimentare, ma anche in molti altri settori per il trattamento di materie prime e sottoprodotti. Oggi VOMM rappresenta un consolidato riferimento a livello mondiale come uno dei più qualificati provider di soluzioni ambientali e tecnologiche industriali innovative. Nel corso della sua attività ha ricevuto importanti riconoscimenti come il Premio per l’innovazione tecnologica della Camera di Commercio di Milano (1996 e 1997) e il Premio per il miglior progetto ambientale in CINA per l’impianto di essiccamento dei fanghi di depurazione della città di Pechino (2010). La tecnologia VOMM è stata inoltre scelta per la realizzazione delle infrastrutture ambientali della città di Sochi (RUSSIA), sede dei giochi olimpici invernali del 2014. Con sede a Rozzano (Mi), il Gruppo è organizzato nella holding Ambiente & Nutrizione, che comprende tre società controllate: VOMM Impianti e Processi, VOMM Service e Zini Prodotti Alimentari.

Per informazioni alla stampa contattare:

Alessio Masi

Adnkronos Comunicazione

Via Manin, 37 – 20121, Milano

E-mail alessio.masi@adnkronos.com

Mob. 3425155458