5 novembre 2018- 15:53 85.000 dollari in premi da assegnare al 2018 Code AutoMobility LA Challenge sponsorizzato da Visa e General Motors

- - Il montepremi che sarà assegnato ai tre vincitori comprende un premio finale di 40.000 dollari

LOS ANGELES, 23 ottobre 2018 /PRNewswire/ -- L'AutoMobility LA di Los Angeles Auto Show ha annunciato oggi l'apertura delle iscrizioni per l'hackathon del 2018 dal titolo Code AutoMobility LA che si terrà il 25 e 26 novembre al Los Angeles Convention Center. Il tema di quest'anno si incentra sugli strumenti che possono migliorare l'esperienza di guida in un mondo connesso. Il valore totale dei premi da aggiudicare è di 85.000 dollari in carte regalo Visa prepagate.

Per un periodo di 30 ore, i partecipanti saranno impegnati nello sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative che aiuteranno i guidatori e i loro passeggeri a raggiungere le destinazioni in modo sicuro e intelligente, oltre a rendere i pagamenti in auto più semplici. Avranno accesso a informazioni importanti e interfacce per la programmazione delle applicazioni (API) di Visa e GM a supporto delle loro creazioni, che possono andare dalla semplificazione del processo di pagamento al parcheggio o alla ricerca di nuovi modi per gestire il flusso di traffico.

Lunedì 26 novembre i partecipanti presenteranno le loro soluzioni a un comitato di esperti del settore che comprende:

I vincitori finali saranno annunciati martedì 27 novembre durante la AutoMobility LA Conference. Il vincitore o il team di vincitori riceverà 40.000 dollari in carte regalo prepagate Visa. Il secondo e terzo classificato riceveranno rispettivamente 30.000 e 15.000 dollari in carte regolo prepagate Visa.

Per avere maggiori informazioni ed eseguire la registrazione a Code AutoMobility LA, visitare codeautomobilityla.bemyapp.com.

Per ulteriori informazioni su AutoMobility LA o per la registrazione dei pass, visitare automobilityla.com.

Per ascoltare conferenze, interviste e chiacchierate da casa, scaricate il podcast di AutoMobility LA ospitato da Tim Stevens diCNET: https://automobilityla.com/podcast/.

Informazioni su Los Angeles Auto Show e AutoMobility LA

Fondato nel 1907, il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) è il maggiore salone dell'auto dell'America Settentrionale della stagione ogni anno. Nel 2016, i Press & Trade Days della fiera sono stati fusi con il Connected Car Expo (CCE) e sono diventati AutoMobility LA™, la prima fiera commerciale del settore in cui convergono le industrie che producono tecnologia e le case automobilistiche per lanciare nuovi prodotti e tecnologie e discutere i problemi più pressanti che circondano il futuro del trasporto e della mobilità. AutoMobility LA 2018 si terrà al Los Angeles Convention Center dal 26 al 29 novembre, con il debutto di veicoli di vari costruttori. LA Auto Show 2018 aprirà al pubblico dal 30 novembre al 9 dicembre. AutoMobility LA è il luogo dove la nuova industria automobilistica fa affari, presenta prodotti innovativi e rilascia annunci strategici davanti ai media e i professionisti del settore da tutto il mondo. LA Auto Show è approvato da Greater L.A. New Car Dealer Association ed è offerto da ANSA Productions. Per ricevere le notizie e informazioni aggiornate sul salone, seguire LA Auto Show su Twitter su Twitter, Facebook o Instagram e per ricevere gli avvisi iscriversi sul sito web http://www.laautoshow.com/. Per maggiori informazioni su AutoMobility LA, visitate https://www.automobilityla.com/ e seguite AutoMobility LA su Twitter, Facebook o Instagram. Ascolta le giurie, le interviste e i discorsi inaugurali precedenti sul nuovo podcast di AutoMobility LA su https://automobilityla.com/podcast/.

Informazioni su General Motors Co.

General Motors Co., le società controllate e le società in joint venture producono e vendono veicoli con i marchi Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick, GMC, Holden, Jiefang e Wuling. GM ricopre posizioni di guida in diversi mercati, tra i più significativi nel mondo ed è impegnata a guidare il futuro della mobilità personale. Maggior informazioni sulla società e sulle sue controllate, tra cui OnStar, leader mondiale per la sicurezza delle vetture, e per la protezione e i servizi di informazioni sono disponibili in http://www.gm.com.

Informazioni su Visa

Visa Inc. è leader mondiale per i pagamenti digitali. La nostra missione è di connettere il mondo utilizzando la rete di pagamento più innovativa, sicura e affidabile, mettendo così individui, aziende ed economie di prosperare. La nostra rete globale di elaborazione, VisaNet, consente di eseguire pagamenti sicuri e affidabili nel mondo, ed è in grado di gestire oltre 65.000 messaggi relativi a transazioni al secondo. La costante attenzione della società sull'innovazione agisce da catalizzatore per la rapida crescita del commercio connesso su ogni dispositivo, e una forza che opera dietro il sogno di un futuro senza contanti per tutti e ovunque. Con il passaggio del mondo dall'analogico al digitale, Visa sta applicando il nostro marchio, i nostri prodotti, le persone, la rete e la scala per ridisegnare il futuro del commercio. Per maggiori informazioni, visitare usa.visa.com/aboutvisa e @VisaNews.

Contatti organi di stampa: Sanaz Marbley/Devon ZahmJMPR Public Relations, Inc.(818) 992-4353smarbley@jmpr.com dzahm@jmpr.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/LAAS___Logo.jpg