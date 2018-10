18 ottobre 2018- 18:40 A PRISMA Telecom Testing la Menzione Speciale del Premio Eccellenze d’Impresa 2018

- L'azienda milanese è stata premiata nella sede di Borsa Italiana nella categoria Innovazione e Tecnologia

PRISMA Telecom Testing, azienda italiana con esperienza trentennale nel settore delle telecomunicazioni mobili, è stata premiata lunedì a Milano nella sede di Borsa Italiana a Palazzo Mezzanotte con una menzione speciale all'interno della quinta edizione del prestigioso Premio Eccellenze d'Impresa.

Il Premio Eccellenze d'Impresa 2018, fase conclusiva del programma Eccellenze d'Impresa 2018 promosso da GEA-Consulenti di Direzione, Harvard Business Review Italia ed Arca Fondi SGR, con il patrocinio di Borsa Italiana, celebra il valore delle migliori storie aziendali eccellenze dell'imprenditoria italiana.

A PRISMA, uno dei leader mondiali riconosciuti nell'ambito delle soluzioni di test per reti di telecomunicazioni mobili, è stata riconosciuta la Menzione Speciale nella categoria Innovazione e Tecnologia. A ricevere il premio a Palazzo Mezzanotte è stato l'ingegner Giacinto Micucci, COO e socio fondatore di PRISMA.

Sin dalla sua fondazione nel 1986 PRISMA ha promosso un approccio volto all'innovazione continua, investendo una percentuale significativa del proprio fatturato in attività di ricerca sulle nuove tecnologie, spesso accompagnata dalla realizzazione di brevetti.

Le soluzioni di test PRISMA vengono utilizzate durante lo sviluppo delle reti mobili GSM/UMTS/LTE e 5G, in particolare per la validazione delle tecnologie di Accesso Radio, da parte dei principali costruttori di infrastrutture di reti mobili e da numerosi operatori telefonici a livello mondiale. Le soluzioni sviluppate internamente sia negli aspetti hardware che software sono rivolte da sempre ad una clientela prettamente internazionale e sono caratterizzate da un elevatissimo livello innovativo. PRISMA sta attualmente supportando i principali vendor mondiali nello sviluppo delle reti 5G ed è stata partner tecnologico di Vodafone Italia e Nokia nella sperimentazione della tecnologia 5G assegnata dal Ministero per lo Sviluppo Economico e svoltasi a Milano nel dicembre 2017.

Nella sede di Milano di PRISMA, cuore pulsante dell'azienda e centro di eccellenza tecnologica, si concentra tutta l'attività di Ricerca e Sviluppo; Milano rimane il punto di riferimento per i servizi di supporto erogati ai clienti tramite le sedi estere in Francia, Cina, Svezia, USA e Finlandia.

Spinta dal successo nella tecnologia 5G, attualmente PRISMA è alla ricerca attiva di nuovi collaboratori.

