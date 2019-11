7 novembre 2019- 10:24 Abbrevia e AdviceRobo: nasce la partnership italo-olandese per la valutazione psicografica del rischio di credito.

(Trento, 7 novembre 2019) - Trento, 7 novembre 2019 - Abbrevia, tra le principali società italiane specializzate in Investigazioni sul credito, ha siglato una partnership strategica con la Fintech olandese AdviceRobo in ottica di miglioramento ed innovazione dei sistemi di prevenzione del rischio nel mercato del credito italiano.

Abbrevia, fondata nel 2006, oggi opera attraverso due business unit operative che si occupano rispettivamente di investigazioni sul credito e di investigazioni aziendali, private e penali. Con tre sedi in Italia ed una rete di collaboratori su tutto il territorio è una delle più grandi realtà a livello nazionale in ambito investigativo.

AdviceRobo nasce nel 2013 e, grazie alla collaborazione con l’Università di Cambridge, quella di Tilburg ed un pool di Psicologi realizzano un sistema di scoring psicografico utile alla valutazione della “volontà di pagamento” di un soggetto che richiede un credito.

Abbrevia e AdviceRobo, con la partnership italiana, entrano nel mercato con il sistema CreditRobo, sviluppato per la concessione del credito in ambito consumer, con tecnologie di intelligenza artificiale e machine learning, e personalizzabile sulle esigenze specifiche del Creditore.

“Siamo orgogliosi che AdivceRobo abbia scelto noi per iniziare questa nuova avventura in Italia – dichiara Cosimo Cordaro, Amministratore Delegato di Abbrevia – e siamo motivati a proseguire questo percorso di crescita intrapreso da Abbrevia seguendo la via dell’innovazione. Il mercato del credito italiano possiede le sue peculiarità e problematiche ed è solo grazie ad uno sguardo trasversale e orientato al futuro che ognuno degli attori, compresi noi Info Provider, può contribuire al suo miglioramento.”

