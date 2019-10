18 ottobre 2019- 09:35 Acquistare l’auto dal divano: possibile e garantito con brumbrum

(Milano, 18/10/2019) - Milano, 18/10/2019 – Sono sempre di più gli italiani che fanno acquisti su internet. Tuttavia, ci sono ancora dei settori di e-commerce dove i timori di fregature rimangono elevati. È il caso della vendita di automobili. brumbrum, rivenditore diretto online di auto usate, km 0 e noleggio a lungo termine, si propone come valida alternativa in un mercato spesso teatro di truffe ai danni dei consumatori. Ogni vettura in vendita sul sito brumbrum.it viene prima sottoposta oltre 200 test che comprendono perizia di carrozzeria, meccanica e test drive, per poi essere messa online. E così diventa facilissimo acquistare l’auto usata comodamente dal divano di casa.

Qual è il timore di acquistare una vettura usata in rete? Principalmente che il veicolo poi consegnato non sia fedele a quanto descritto nell’annuncio, che i danni e i malfunzionamenti siano stati nascosti dal venditore e che non vi siano i classici servizi extra delle tipiche concessionarie fisiche. Eppure, i vantaggi di comprare un’automobile usata, se ci si rivolge ai giusti venditori, sono innegabili, sia nel risparmio che nella garanzia di avere una macchina pienamente efficiente.

È in questa area di sfiducia che si inserisce il rivoluzionario progetto di brumbrum.it, e-commerce tutto italiano di auto usate, a km 0 e noleggio a lungo termine, che in pochissimi mesi è riuscito a diventare leader italiano fra i rivenditori diretti di vetture online. L’esperienza d’acquisto proposta da brumbrum si basa sull’instaurazione di un rapporto di fiducia immediato fra portale e acquirente, sviluppato tramite una dettagliata raccolta di informazioni sull’automobile in vendita.

L’esperienza d’acquisto con brumbrum

Il portale di brumbrum, con una grafica leggera e intuitiva, mostra moltissime proposte commerciali per quanto riguarda auto usate, a km 0 e soluzioni di noleggio a lungo termine per privati. I prezzi finali sono ben definiti, compresi di tutti gli oneri del caso, senza sorprese. Ogni scheda tecnica è altamente dettagliata con i risultati dei controlli effettuati. Le foto ad alta risoluzione sono moltissime e minuziose -eventuali difetti estetici compresi-, in modo da assicurare la massima trasparenza di vendita. Al momento della consegna, anche a domicilio e con tutte le pratiche già effettuate, l’auto acquistata non sarà mai una sorpresa negativa.

Ma non finisce qui: la garanzia sulla qualità delle macchine è il fiore all’occhiello dell’e-commerce brumbrum. Ogni vettura viene sottoposta a più di 200 test relativi a: carrozzeria, meccanica, documenti, certificazione del chilometraggio, test drive e storico dei precedenti proprietari. Nonostante questa selezione così rigida, c’è comunque la possibilità di effettuare il reso gratuito del veicolo entro 14 giorni e 1.000 km, con il rimborso totale della cifra versata.

Ogni auto di brumbrum viene consegnata in oltre 25 città d’Italia diverse ed è coperta da una garanzia e soccorso stradale che va da 1 a 3 anni. Le vetture non vengono vendute da un intermediario, ma appartengono a brumbrum.

L’insieme di tutte queste attenzioni verso il cliente (che viene anche seguito personalmente da staff telefonico o dal vivo) dà quella certezza di affidabilità e professionalità che riesce ad abbattere ogni paura preacquisto.

Non solo usato: su brumbrum anche noleggio a lungo termine per privati

Ma non c’è solo usato e km0: su brumbrum.it è possibile anche il noleggio a lungo termine. La specifica struttura del noleggio a lungo termine per privati offerto da brumbrum permette di guidare veicoli di qualità eccellente con rate chiare e a costi fissi, in un unico canone mensile, compreso di servizi e 100.000 km possibili. Anche in questo caso è offerta la consegna a domicilio dell’auto e in più l’assistenza stradale è compresa in tutta Europa.

Per informazioni:

Sito: https://www.brumbrum.it

Mail: supporto@brumbrum.it

Tel.: 0284582

Facebook: https://www.facebook.com/brumbrum.it/