Acquisto della birra online e convenienza: dove trovar i migliori regali originali per aziende

(Milano, 29 ottobre 2018) - Milano 29 Ottobre 2018 - Comprare birra online presenta così tanti vantaggi che in molti preferiscono il canale Web ai tradizionali punti vendita. Una tendenza coerente con la costante ascesa del commercio elettronico. L’acquisto birre online è veloce, legato a un’offerta molto più ampia rispetto a quella dei negozi e soprattutto è conveniente.

L’acquisto della birra artigianale online: l’eccellenza italiana con Birre da Manicomio

Solo serie piattaforme di e-commerce permettono di approfittare dei molteplici vantaggi dell’acquisto di birra online. Perché solo società specializzate e professionali garantiscono la qualità dell’esperienza di consumo, con riferimento a tempi, prodotti, assistenza, modalità di restituzione e condizioni di vendita.

Nel segmento delle birre artigianali Birredamanicomio.com è sicuramente il miglior sito di e-commerce specializzato che ha riscosso maggiori apprezzamenti. Il negozio birra online, nato nel 2011, offre una selezione di oltre 500 birre, composte da 100 etichette provenienti da tutto il mondo.

A garanzia del consumatore viene applicata la politica soddisfatti o rimborsati, le spedizioni diventano gratuite a fronte di una spesa di almeno 100 euro e gli imballi sono sicuri.

L’interfaccia del sito è ottimizzata per rendere semplice la navigazione e quindi la ricerca della birra artigianale desiderata, grazie ad appositi filtri. E in caso di dubbi o per ricevere un consiglio è possibile mettersi in contatto con i giovani imprenditori che hanno realizzato questo progetto.

Dietro a Birredamanicomio.com c’è un gruppo di professionisti del settore che seleziona e valuta personalmente i prodotti, in relazione ai quali fornisce indicazioni tecniche e pareri su abbinamenti. Il personale gestisce direttamente la spedizione e assiste il cliente nell’eventualità di inconvenienti su ordini o spedizioni.

Regali aziendali e per Natale: la forza di Birre da Manicomio

Come ogni anno inizia la frenetica ricerca ai regali sia quelli aziendali che quelli riservati ai propri cari per il natale.

Le birre artigianali nel 2018 hanno finalmente avuto il BOOM in Italia, e sono sempre più apprezzate, il suo pubblico è difatti in continuo aumento!

Donne e uomini si stanno appassionando proprio a queste birre artigianali dalle mille sfaccettature e dai mille usi fra cui abbinamenti culinari per dare sapori nuovi ai cibi durante la cottura, o semplicemente appunto per fare regali e quindi bella figura a cena con gli amici, colleghi o collaboratori.

All’interno dell’ecommerce sono presenti diverse idee regalo per soddisfare tutti i gusti.

Sarà possibile infatti ordinare in modalità regalo:

Dalla casalinga amante della cucina, agli amici di bevuta o per l’imprenditore di successo, tutti ne rimarranno Estasiati!

Ad esempio i Kit degustazione sono già pronti in Box che possono prendere il volo per i posti più lontani, senza bisogno di impacchettare e fare confezioni, perché la confezione regalo è già pronta!

Ogni Kit degustazione riserva una sorpresa. Quelli ideati da Birre da Manicomio contengono all’interno un Folder di spiegazione con tutte le birre e gli stili, mentre gli altri hanno Bicchieri da degustazione, specialità, e confezioni degne di un ingegnere.

La cosa più originale è che quest’anno sono presenti anche i Panettoni alla Birra, si tratta di un panettone artigianale prodotto con l’aggiunta di birra belga scura d’abbazia, nelle varianti al cioccolato e quella classica, dove anche l’uvetta viene fatta annegare nella birra!

Insomma non ci sono più scuse per i regali originali ed autentici.

I vantaggi di scegliere Birre da Manicomio: comodità e convenienzaLa vendita online di birra, nelle migliori esperienze di e-commerce, guida il cliente all’acquisto fornendo spunti, consigli e dando spiegazioni ai consumatori indecisi o inesperti.

Gli strumenti per entrare in contatto con l’utente sono molti, ai classici e-mail e numero di telefono s’aggiungono chat online, forum e profili social (Facebook, Twitter, Instagram).

Se i prodotti sono presentati correttamente, ogni birra sarà associata a una dettagliata descrizione delle qualità, immagini e aspetti tecnici (quantità, gradazione, tipologia, eccetera). Online è possibile eseguire l’acquisto in qualunque momento, uno shopping senza il vincolo degli orari di apertura e quindi conciliante con il tempo libero.

In pochi click l’utente può comparare vari prezzi e individuare il più conveniente. Nel settore dell’e-commerce l’offerta è generalmente competitiva nel rapporto qualità-prezzo.

Il consumo digitale è incentivato dal risparmio di tempo, si evita il traffico, la ricerca di prodotti nei negozi e la folla che gremisce le strutture commerciali. I punti vendita digitali dispongono di proposte altamente specializzate, attinenti a nicchie di mercato che di solito non hanno corrispettivi nella vendita fisica.

I negozi virtuali propongono periodicamente vantaggiose promozioni, in alcuni casi vengono applicati sconti basati sul proprio profilo di acquirente. Quanto al pagamento, sono ormai diffusi metodi sicuri e trasparenti, come ad esempio PayPal o i maggiori circuiti correlati alle carte di credito.

Quelle appena esposte sono potenzialità che trovano effettiva espressione solo se il portale di e-commerce risponde a elevati standard. Un’esperienza non così frequente senza un’attenta selezione delle proposte.

