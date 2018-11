19 novembre 2018- 16:44 Adhoc partecipa a Gustus 2018

(Caserta, 19 novembre 2018) - Il cash & carry di Multicedi all’interno della manifestazione di riferimento per il settore professionale dell’agroalimentare.

Caserta, 19 novembre 2018 - Adhoc partecipa alla quinta edizione di Gustus, l’Expo dell’agroalimentare e dei sapori mediterranei riservata agli operatori del settore alimentare, dal 18 al 20 novembre alla Mostra d’Oltremare di Napoli in via John Fitzgerald Kennedy, 54.

Il cash & carry di Multicedi, presente in Campania dal 2004 con 5 punti vendita e punto di riferimento nell’agroalimentare, è presente con uno stand di 20 mq per sostenere l’evento e accogliere tutti gli operatori e professionisti del settore HO.RE.CA.

Gli ospiti dello stand potranno effettuare un viaggio virtuale all’interno dei punti vendita Adhoc, grazie ai tecnologici visori a 360° e prendere contatti con una realtà che negli ultimi anni ha sviluppato molte iniziative sul territorio dedicate alla formazione e alla promozione di aziende e liberi professionisti.

Adhoc non vuole mancare ad un appuntamento che attira ogni anno migliaia di soggetti e realtà del settore. Il successo di Gustus è testimoniato da una programma molto fitto di eventi in tutti e tre i giorni della manifestazione nonché dalla presenza di tanti protagonisti dell’industria agroalimentare e di artisti chef dai nomi conosciuti al grande pubblico.

Gustus è stata anche l’occasione per premiare i vincitori della selezione “Eccellenze della ristorazione campana”. Adhoc ha premiato due categorie: “pizza più originale dell’anno” e “miglior ristorante di pesce”, tra quelli selezionati dalla guida “Mangia & Bevi” realizzata da Santa Di Salvo e Luciano Pignataro.

Adhoc, con più di 12.000 referenze per il settore alimentare e un’attenzione particolare alle specificità territoriali, propone nei suoi punti vendita un assortimento che rappresenta le realtà locali e nazionali, con uno sguardo alle tendenze globali.

Adhoc è anche molto attenta alla formazione, portando avanti uno specifico progetto formativo che ha visto la realizzazione di una serie di eventi in store con corsi appositamente strutturati per favorire la crescita professionale e la formazione dei professionisti del settore HORECA.

Per visitare Adhoc: stand 1151

Multicedi, nata nel 1993 a Pastorano (CE) per iniziativa di un gruppo di imprenditori campani è oggi una realtà di punta della DO del Centro-Sud Italia, principalmente in Campania. Multicedi S.r.l. detiene una quota di mercato che supera il 18% e, nel 2017, ha registrato un fatturato di circa 1 miliardo di euro, proprietaria di 6 marchi insegna: Decò, Adhoc Cash&Carry, Ayoka e i più recenti format Dodecà, SuperRisparmioso e Sebòn. Multicedi srl porta con sé, oltre ai marchi succitati di cui è diretta proprietaria, anche i pdv Ciro Amodio e Flor do Cafè. Nel gennaio del 2016, Multicedi è entrata a far parte del Gruppo VèGè per la creazione del più grande network italiano nelle attività di convenience, con oltre 1.450 pdv a varie insegne coinvolti.