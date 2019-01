22 gennaio 2019- 17:54 Adjust annuncia l'acquisizione di Unbotify, società specializzata in sicurezza informatica e IA

- Sistemi di riconoscimento biometrico e comportamentale per combattere casi di frode nelle campagne di mobile marketing

L'industria digitale sta affrontando una sfida globale che colpisce tutti i settori: la frode pubblicitaria. La Federazione mondiale degli inserzionisti pubblicitari (World Federation of Advertisers, WFA), ha stimato che entro il 2025, agenzie pubblicitarie e brand, perderanno circa 50 miliardi di dollari a causa delle frodi nel marketing digitale. Uno dei tipi di frode pubblicitaria più problematici è rappresentato dai bot, in grado di simulare visualizzazioni, click e conversioni nelle campagne pubblicitarie. Le frodi causate dai bot riescono spesso a rimanere nascoste per lunghi periodi di tempo, creando enormi volumi di traffico fraudolento.

Fondata nel 2015 da Yaron Oliker and Alon Dayan, Unbotify è conosciuta per essere estremamente all'avanguardia nel rilevamento dei bot e nella prevenzione delle frodi digitali. Nel 2017 stata nominata azienda più innovativa d'Israele da Fast Company e nel 2018 Garner l'ha elencata come una delle aziende più in voga nell'industria pubblicitaria (2018 Cool Vendors in Advertising).

La startup è formata da un team di 25 data scientists, tra cui ex managers di IBM e specialisti nel machine learning con dottorati in ingegneria informatica e fisica.

Unbotify lavora per imprese europee e imprese statunitensi incluse nella lista Fortune 500, specializzate in e-commerce, social media, ricerca e gaming.

"Adjust è pioniere nella prevenzione delle frodi pubblicitarie nell'industria mobile. La nostra missione è quella di portare fiducia e trasparenza nel settore della pubblicità digitale. La combinazione tra l'esperienza e le dimensioni di un'azienda come Adjust, e le competenze nel machine learning del team di Unbotify, aggiungerà ancora più valore alla Fraud Prevention Suite di Adjust, facendone la soluzione più solida ed affidabile per la prevenzione delle frodi del settore", ha affermato il Co-Founder e CEO di Adjust, Christian Henschel.

La tecnologia di rilevamento di Unbotify utilizza l'apprendimento automatico (machine learning, ML) e il deep learning per rilevare i bot, analizzando centinaia di elementi estratti da dati relativi all'orientamento del dispositivo, contatto con lo schermo, sensibilità alla pressione ecc. Questi metodi di rilevamento aiutano gli specialisti di marketing ad individuare attività fraudolente di bot senza oscurare il traffico reale, facendo sí che gli app-publishers possano interagire solo con una audience reale.

"La caccia alle frodi digitali è vista come il gioco del gatto che insegue il topo: i truffatori riescono sempre ad trovare nuovi metodi per farla franca. Ecco perché abbiamo deciso di non limitarci ad alzare gli standard, ma di guardare anche ai punti più difficili da falsificare, ovvero il comportamento umano; in tal modo, abbiamo ribaltato i dati economici fondamentali a favore del difensore", ha affermato Yaron Oliker, Co-Founder e CEO di Unbotify. "La fusione tra la nostra tecnologia di rilevamento dei bot in tempo reale e i filtri anti-frode di Adjust rafforzerà la posizione di Adjust come leader nel mercato nella fraud prevention e metterà fine alle perdite di miliardi causate dalle frodi pubblicitarie".

L'acquisizione di Unbotify, arriva poco dopo quella della soluzione SaaS per la gestione di campagne marketing, Acquired.io, annunciata nel Dicembre 2018. Unbotify è la prima acquisizione di Adjust del 2019. Adjust finanzia l'acquisizione tramite un debito di finanziamento concesso da TriplePoint Capital e pianifica ulteriori investimenti per integrare completamente la tecnologia di Unbotify nella Fraud Prevention Suite. Quest'ultima acquisizione ed i continui lavori di ottimizzazione sulla Fraud Prevention Suite dimostrano come Adjust si impegni ad offrire il miglior prodotto per combattere le frodi digitali su scala globale e migliorando le attività di marketing degli inserzionisti. Nel 2017 Adjust ha lanciato l'iniziativa CAAF (Coalition Against Ad Fraud) che è un'alleanza formata dalle aziende leader del settore mobile che mira a contrastare il mercato multimiliardario delle frodi ed il suo impatto sui budget pubblicitari degli inserzionisti. Questo è stato un ulteriore passo in avanti per garantire maggiore trasparenza e fiducia per la clientela globale e in rapida crescita di Adjust.

Unbotify continuerà ad operare come unità indipendente. La sede principale rimarrà a Tel Aviv e quest'anno il team raddoppierà di numero, estendendo l'impronta globale di Adjust su 15 uffici sparsi in tutto il mondo. Dal 2013, Adjust ha più che raddoppiato i propri ricavi ogni due anni e ha mantenuto redditività pur raggiungendo i 300 dipendenti.

Informazioni su Adjust

Adjust è leader di settore del mobile measurement e fraud prevention. L'azienda opera a livello globale e fornisce agli specialisti del mobile marketing eccellenti analisi sulle campagne e soluzioni per prevenire frodi, permettendo loro di prendere le giuste decisioni in poco tempo. Adjust è marketing partner delle principali piattaforme, tra cui Facebook, Google, Snapchat, Twitter, Line e WeChat. In totale, sono più di 25.000 le app che hanno implementato le soluzioni di Adjust per migliorare le proprie performance. Fondata nel 2012, oggi Adjust ha uffici a Berlino, New York, San Francisco, San Paolo, Parigi, Londra, Mosca, Istanbul, Seoul, Shanghai, Pechino, Tokyo, Mumbai e Singapore.

Nel dicembre 2018, Adjust ha acquisito la piattaforma di aggregazione dati Acquired.io.

La soluzione SaaS consente di automatizzare e semplificare la gestione di tutti i canali di acquisizione utenti. Questa integrazione fa parte dell'obiettivo di Adjust di unificare le attività di marketing degli inserzionisti e creare il prodotto migliore della categoria.

Informazioni su Unbotify

Unbotify si serve di un metodo avanzato di apprendimento automatico (machine learning) per poter analizzare i dati biometrici comportamentali degli utenti. Gli input del sensore quali le interazioni del mouse, tempo di battitura sulla tastiera, contatto con lo schermo e l'orientamento del dispositivo vengono raccolti per rilevare le anomalie in tempo reale. Questa nuova funzionalità previene attacchi da parte dei bot quali frodi pubblicitarie, frodi su affiliate marketing, compromissione di account (ATO), frodi nei pagamenti, scalping e altre minacce alla sicurezza dei dati degli utenti. Le soluzioni basate sull'IP, le funzionalità del browser/dispositivo e sui modelli di navigazione, possono essere facilmente falsificate. L'interazione persona-dispositivo è l'unico punto che non è possibile raggirare. La soluzione di Unbotify è attualmente in uso su i siti elencati in Fortune 500 e anche in app del settore e-commerce, social media, ricerca e gaming.