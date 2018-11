13 novembre 2018- 19:22 Adjust lancia il Global Benchmarks 2.0, lo strumento che permette agli specialisti di mobile marketing di comprendere le proprie performance e la competitività delle loro app

- Adjust, leader mondiale nella misurazione delle performance e nella prevenzione delle frodi nel settore mobile, lancia oggi la seconda versione del Adjust's Global Benchmarks 2.0, aggiornato con metriche ancor più sofisticate e basato su uno spettro temporale più ampio. Lo scopo di questo strumento è quello di permettere ai marketer di comprendere meglio il panorama del settore mobile tramite un sistema di analisi e comparazione. Lanciato inizialmente nell'estate del 2018, è il primo nel suo genere a disporre di KPI specifiche, come i dati di sessione. La versione aggiornata del Global Benchmarks 2.0 presenta oggi cinque metriche in più e si arricchisce di ulteriori dati relativi agli ultimi due trimestri. I dati provengono dal database di Adjust e lo strumento si basa sull'analisi di 4 miliardi di installazioni provenienti da oltre 7000 app.

Ormai il tempo speso utilizzando dispositivi mobili sta per superare quello trascorso davanti alla TV e, di conseguenza, aumentano gli annunci pubblicitari sul canale mobile. Comprendere le performance di un'app e il comportamento dei suoi utenti è quindi fondamentale per gli specialisti di marketing. Questo consente ai marketer di ottimizzare le proprie campagne e ottenere risultati migliori.

Il primo strumento a offrire approfondimenti importanti sui risultati delle campagne di mobile marketing

Il Global Benchmarks 2.0 è utile ai mobile marketer per creare analisi personalizzate in maniera semplice e gratuita, evitando spese in strumenti di reportistica esterni.

Quest'ultima versione offre nuove metriche importanti, nello specifico: percentuale di clic (CTR), tasso di conversione dal clic all'installazione, cost per mille (CPM), costo per clic (CPC) e distribuzione dei tipi di frode. Queste si sommano alle metriche già presenti, ovvero: tassi di fidelizzazione, costo per installazione (CPI), sessioni per utente e percentuali di installazioni fraudolente.

Le metriche possono essere suddivise per trimestre, verticale, tipo di acquisizione, piattaforma e regione (ovvero Europa, Asia e Pacifico, Nord America, America Latina, Africa e Medio Oriente). Un tale livello di personalizzazione permette agli specialisti di mobile marketing di ottenere i dati di cui hanno bisogno per ottimizzare le loro campagne e, di conseguenza, i loro risultati.

"Tutti gli specialisti di mobile marketing desiderano migliorare le performance delle proprie app, ma trovare dati affidabili può richiedere tempo e denaro. Il nostro Global Benchmarks 2.0 fornisce gli approfondimenti necessari per favorire un processo decisionale intelligente, basato su dati aggiornati. Abbiamo ricevuto feedback molto positivi da tutto il settore e, in occasione di questo secondo lancio, siamo molto contenti di annunciare e condividere nuove metriche e dati più recenti", ha detto Christian Henschel, cofondatore e CEO di Adjust.

Il tasso di ritenzione diminuisce: bisogna migliorare l'esperienza utente e promuovere l'utilizzo della app nella prima settimana

I dati raccolti dal Global Benchmarks 2.0 mostrano che il tasso di ritenzione, ovvero il numero di utenti che continuano a utilizzare un'app dopo un certo periodo di tempo, diminuisce. Circa il 79% degli utenti smette di usare l'app il giorno dopo averla installata. Dopo una settimana, si arriva addirittura all'89%. Quindi, è necessario creare una buona esperienza iniziale nell'uso dell'app. Inoltre, nella prima settimana, è importante incentivare gli utenti ad usare nuovamente l'app tramite attività di fidelizzazione e incentivazione.

Aumentano le frodi pubblicitarie con nuove tattiche come la SDK Spoofing

I costi delle frodi pubblicitarie costano all'industria mobile circa 4,9 miliardi di dollari, una questione piuttosto spinosa per i marketer. La percentuale di frode è sì aumentata, ma la buona notizia è che, nonostante la varietà dei tipi di frode, risulta più chiaro quali siano le tecniche di frode preferite dai truffatori. La SDK Spoofing, ad esempio, ha guadagnato notevole popolarità e costituisce quasi un quarto di tutte le frodi (24%).

Il Global Benchmarks 2.0 è parte integrante della missione di Adjust, sempre in prima linea nel diffondere consapevolezza e trasparenza nell'ecosistema del mobile app marketing. Per questo gli strumenti di Adjust puntano a migliorare il mercato stesso, affrontando le sfide più importanti del settore, come l'aumento dei casi di frode nella pubblicità digitale. Questo è possibile solo fornendo gli approfondimenti necessari e gli strumenti più sofisticati per far crescere le aziende dell'industria mobile.

Adjust è leader mondiale nella misurazione delle performance e nella prevenzione delle frodi nel settore mobile. Adjust offre soluzioni sofisticate e strumenti analitici per la valutazione delle campagne di mobile marketing, aiutando i marketer di tutto il mondo a prendere decisioni strategiche ottimali e migliorare i risultati delle loro campagne pubblicitarie. Adjust è partner delle principali piattaforme pubblicitarie, come Facebook, Google, Snapchat, Twitter, Line e WeChat. In tutto, sono più di 22000 le app che utilizzano Adjust per migliorare le proprie performance. Fondata nel 2012, Adjust offre attualmente una copertura globale con uffici a Berlino, New York, San Francisco, San Paolo, Parigi, Londra, Mosca, Istanbul, Seoul, Shanghai, Pechino, Tokyo, Mumbai e Singapore.

Adjust è l'unica azienda che si occupa di attribuzione delle performance su mobile soddisfando i severi standard per la privacy dell'UE e della GDPR. Per maggiori informazioni, visita il sito http://www.adjust.com.

