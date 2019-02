26 febbraio 2019- 10:30 AeC Costruzioni ha iniziato la realizzazione del nuovo Palasport da 4,3 milioni di Verona

(Verona, 26 febbraio 2019) - Da ormai un mese sono iniziate le operazioni di realizzazione del nuovo impianto polivalente che troverà spazio in strada delle Grazie a Borgo Roma (Verona). La realizzazione dell’opera è affidata a AeC Costruzioni che completerà la struttura nel 2020. L’intervento, nel suo complesso, avrà un costo di circa 4,3 milioni di euro e condurrà alla costruzione dell’immobile nelle vicinanze delle attuali piscine comunali Le Grazie, coinvolgendo un’area di circa 8.000 metri quadri.

AeC Costruzioni porterà a compimento le opere di costruzione della tribuna con una capienza da 300 spettatori. Le qualità dell’impianto ne faranno la cornice per eventi a carattere culturale, concerti e manifestazioni sportive, nella prospettiva della riqualificazione del quartiere di Borgo Roma.

Nell’ambito delle prerogative della struttura figurano molti ambienti interni: palestra, campi indoor di calcio, pallavolo e basket, due sale corsi, spogliatoi, bar e ristorante. Per ciò che riguarda invece gli spazi esterni, vi saranno collocati due campi da beach volley e un parcheggio di circa 1.200 metri quadri.

È intervenuto anche il Presidente della 5° Circoscrizione Raimondo Dilara, per il quale la struttura è l’opera che “il quartiere aspettava da tempo e che finalmente parte. Grazie a questo palazzetto potremmo soddisfare le esigenze di tanti gruppi sportivi che per allenarsi hanno bisogno di strutture nuove e adatte ad ospitare anche le persone con disabilità”.

In occasione della presentazione del progetto, l’Assessore all’edilizia sportiva Filippo Rando ha definito il palazzetto “un gioiello dell’impiantistica sportiva veronese, un impegno, anche economico, importante che regalerà al quartiere di Borgo Roma una struttura polivalente, a servizio sia degli atleti sia delle numerose associazioni presenti sul territorio”.

AeC Costruzioni. L'Impresa edile modenese si propone come General Contractor con oltre 60 anni di esperienza operante in ambito pubblico - ospedali, impianti sportivi, scuole, infrastrutture, restauri - e nell’edilizia industriale, con esperienze nell’automotive, biomedicale, alimentare e settore bancario. Secondo la recente classifica de "Il Sole 24 Ore" elaborata dalla società Guamari Srl di Milano AeC Costruzioni è al 29° posto tra le imprese italiane di costruzioni per valore della produzione (€. 83.009.033,00) ed al 4° posto per Net Margin (€. 4.732.520,00). Ha un organico di oltre 350 persone tra dipendenti diretti e indiretti.

