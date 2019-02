27 febbraio 2019- 11:19 Aeroporti, servizi e viaggi: Tuttoaeroporto.it aiuta gli utenti ad orientarsi nel 2019

(Roma, 27 febbraio 2019) - Roma, 27 Febbraio 2019 - La crescita esponenziale del traffico aereo rilevata negli ultimi anni, con un numero di passeggeri nel mondo che ha toccato nel 2018 il record di 4,36 miliardi di persone, per un fatturato delle compagnie aeree arrivato a mille miliardi di dollari nell’anno appena concluso, da un lato evidenzia la buona salute del settore, mentre dall’altro solleva alcune criticità.

Ad esempio la creazione di nuovi aeroporti, strutture sempre più grandi e complesse, l’ammodernamento delle piccole aerostazioni, al centro di un forte aumento di passeggeri grazie alle compagnie aeree low cost, oltre al moltiplicarsi dei servizi nei terminal, spesso rischiano di confondere i viaggiatori, che hanno sempre più difficoltà a destreggiarsi negli scali aeroportuali. Per questo motivo è nato il progetto Tuttoaeroporto.it, un portale specializzato nella divulgazione di informazioni sugli aeroporti italiani, europei e del resto mondo, gestito da Claudio Schirru, amministratore unico del sito web. La piattaforma ha da poco effettuato un restyling completo, presentandosi con una nuova veste grafica per semplificare la navigazione da parte degli utenti.

“Tuttoaeroporto.it è un portale nata da una esigenza specifica”, spiega lo stesso Claudio Schirru, “lavorando all’interno dell’aeroporto di Roma Fiumicino, ormai da diversi anni, mi trovo costantemente alle prese con persone che non riescono a trovare le informazioni di cui hanno bisogno. La colpa non è soltanto delle strutture, che spesso fanno ciò che possono, dovendo occuparsi di migliaia di passeggeri ogni giorno, in arrivo e in partenza, ma di un sistema cresciuto troppo rapidamente. Con la creazione di questo sito web ho voluto offrire un servizio gratuito ai viaggiatori, per centralizzare le informazioni più importanti in un solo portale, disponibile online”.

“L’obiettivo principale è aiutare le persone a trovare i servizi di cui necessitano, attraverso un lungo processo di raccolta, verifica e rielaborazione delle informazioni fornite dagli aeroporti, dalle compagnie aeree e dalle imprese che forniscono servizi aeroportuali, con un team editoriale con anni d’esperienza alle spalle”. Su Tuttoaeroporto.it è infatti presente un’ampia sezione dedicata agli aeroporti italiani, soprattutto agli scali di medie e piccole dimensioni, spesso tagliati fuori dai grandi network d’informazione, online e offline. Al contrario il portale fornisce informazioni dettagliate sui servizi aeroportuali, i parcheggi, i negozi e i punti ristoro all’interno dei terminal, le modalità migliori per raggiungere gli scali, inoltre mostra come prenotare le aree lounge, i servizi per le persone a mobilità ridotta e come contattare le compagnie aeree.

Particolarmente apprezzati dagli utenti le informazioni relative ai parcheggi. Una difficoltà che hanno molti viaggiatori, infatti, è quella di conoscere dove poter lasciare il proprio veicolo. In particolare sono molto visitate le pagine relative ai parcheggi vicino all’aeroporto di Ciampino e quella relativa ai parcheggi all’aeroporto di Alghero.

Non solo aeroporti ma anche assicurazioni e viaggi. Un mondo quello legato all’aviazione civile sempre più interconnesso.

Oggigiorno gli aeroporti e in particolare i voli aerei sono diventati estremamente importanti, rappresentando un nodo d’aggregazione per gli oltre 4 miliardi di passeggeri, che volano sui cieli di tutto il mondo ogni anno. Sempre secondo l’amministratore di Tuttoaeroporto.it Claudio Schirru: “i viaggiatori moderni sono persone ormai abituate a volare, quindi si tratta di utenti estremamente esigenti, che vogliono usufruire di servizi personalizzati e soprattutto sentirsi sicuri e protetti. Allo stesso tempo una grande parte di queste persone è composta da viaggiatori alle prime esperienze, del tutto ignari delle procedure e di come orientarsi non solo in aeroporto, ma durante tutto il viaggio. Per questo motivo abbiamo deciso di dedicare alcune sezioni specifiche del portale ad altri servizi, ad esempio le polizze assicurative di viaggio, i reclami dei passeggeri per ritardi e altri contrattempi, gli accessori più importanti per chi vola spesso e molto altro ancora”.

“L’obiettivo anche in questo caso”, continua sempre Claudio Schirru, “è aiutare gratuitamente le persone a scegliere i prodotti e i servizi giusti, offrendo analisi indipendenti sulle migliori assicurazioni di viaggio, quali coperture sottoscrivere, come gestire eventuali situazioni di emergenza e quando invece non è necessario attivare una polizza assicurativa. Ovviamente c’è ancora molto lavoro da fare, tuttavia cerchiamo di migliorarci ogni giorno, per garantire ai nostri utenti informazioni sempre affidabili e utili”. Con previsioni che vedono il traffico aereo continuare ad aumentare nei prossimi anni, sicuramente c’è ampio spazio per chi vuole offrire supporto ai viaggiatori, specialmente da quando le compagnie aeree low cost hanno rivoluzionato il modo di volare, spostando l’attenzione dai grandi hub internazionali ai piccoli aeroporti locali. Un lavoro enorme, ma il buon riscontro da parte degli utenti sembrerebbe confermare la validità del progetto.

Per maggiori informazioni: https://www.tuttoaeroporto.it/