7 dicembre 2018- 10:12 AGC lancia la vendita globale di AMOLEA (TM) AS-300, nuovo tipo di solvente fluorurato a basso impatto ambientale

La crescente consapevolezza ambientale negli ultimi anni ha creato una forte domanda di nuovi solventi fluorurati con Potenziale di riduzione dell'ozono (ODP) (*1) diminuito e Potenziale di riscaldamento globale (GWP) (*2) ridotto. Questo lancio riguarda il primo solvente fluorurato in assoluto che riduce l'ODP a quasi "0" e il GWP a sotto l' "1". AMOLEA (TM) AS-300 non soltanto esercita un impatto minimo sul nostro ambiente globale, ma offre anche una sicurezza superiore, solvenza eccellente e un punto di ebollizione ottimale che riduce i consumi. Dall'annuncio del prodotto nell'ottobre 2017, AGC ha condotto diverse valutazioni di performance in collaborazione con i clienti, che hanno verificato la sua idoneità ad una vasta gamma di applicazioni. Ora che anche i preparativi per la produzione in serie sono stati completati, l'azienda sta concentrando gli sforzi sul lancio ufficiale mondiale del prodotto.

I solventi fluorurati hanno diverse caratteristiche che conferiscono loro vantaggi su altri prodotti, solventi clorurati, idrocarburi, solventi miscelati con t-DCE, n-PB, HFC (*4) e così via. Ad esempio, la loro non infiammabilità consente una facile maneggevolezza. Hanno anche meno problemi di ossidazione dei prodotti finali e la loro bassa tensione superficiale permette la pulizia di parti dalla forma complessa riducendo anche lo scarico d'acqua in confronto ai detergenti a base di acqua e il loro moderato punto di ebollizione aiuta a ridurre i consumi. Tutto ciò rende AMOLEA (TM) AS-300 ideale per una vasta gamma di applicazioni, come la pulitura di parti di precisione e di componenti ottici, oltre ad essere un fluido vettore e di diluizione. AMOLEA (TM) AS-300 è ideale per i clienti che abbandonano i solventi clorurati e bromuro n-propile (*3) per via del suo più basso impatto sull'ambiente e solvenza superiore. AMOLEA (TM) AS-300 può facilmente essere usato negli sgrassatori a vapore esistenti attualmente utilizzati con solventi clorurati o bromuro n-propile.

Con la sua politica di gestione "AGC plus", il gruppo AGC si è impegnato a creare prodotti che aggiungono vari "plus" agli azionisti. I valori aggiunti per la società sono "sicurezza," "protezione" e "confort", mentre i plus per i clienti sono "nuovo valore" e "funzionalità." AGC è dedicata a sfruttare le capacità tecniche che ha costruito e raffinato con anni di esperienza nei fluorochimici per continuare a sviluppare e realizzare prodotti che aiutino a ridurre l'impatto ambientale.

