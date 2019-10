29 ottobre 2019- 09:36 AI e 5G:verso una nuova rete cognitiva

(Milano, 29 ottobre 2019) - E-Health & Genomics, Smart Mobility, Energy e Industria 4.0: quanto vale il mercato dell’AI e del 5G?

Milano, 29 ottobre 2019 - Il 7 novembre, dalle 9.00 alle 13.00 a Palazzo Mezzanotte, i professionisti del settore prenderanno parte all’evento AI & 5G Forum promosso da Le Fonti in collaborazione con Area Science Park. Durante la giornata verranno analizzati svariati casi pratici di applicazione di Intelligenza Artificiale, Rete 5G e verranno delineate alcune delle possibili sinergie tra le due tecnologie.

A dare il via ai lavori del forum saranno i saluti istituzionali di Sergio Paoletti, Presidente di Area Science Park, a cui seguiranno il Keynote Speech del Direttore Generale, Stefano Casaleggi e il Face-to-Face tra il giornalista e scrittore Alan Friedman e, in video collegamento, Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del MIUR - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La prima tavola rotonda, moderata da Alan Friedman e intitolata “Le Innovazioni di AI nel Medicale: Genomica ed Epigenomica”, vedrà la partecipazione di: Stephen J. Taylor, Dirigente Servizio Innovazione e Sistemi Complessi, Area Science Park; Andrea Paolini, Direttore Generale, Fondazione Toscana Life Sciences; Salvatore Oliviero, Principal Investigator, IIGM e Barbara Zavan, Professore Associato Dipartimento Scienze Mediche, Università Di Ferrara.

Alla seconda tavola dal titolo “Dalla Modellizzazione al Neuromarketing: l’AI come Key Business Driver”, sempre sotto la moderazione di Alan Friedman interverranno: Fabrizio Rovatti, Amministratore Unico, Innovation Factory, In-House Area Science Park; Carlo Poloni, Presidente, Esteco e Valentino Pediroda, Co-founder e CEO, Modefinance.

La mattinata proseguirà con un Market Overview dal titolo “Le Sperimentazioni sul 5G in Europa: il caso 5G Solution”. L’intervento, curato da Maurizio Cecchi, Presidente dell’Associazione PIIU - Promozione dell’Innovazione fra Industria e Università, approfondirà le iniziative in atto per favorire le collaborazioni pubblico/privato in Europa per il 5G, l’evoluzione degli standard mondiali 5G per sfruttare soluzioni di AI nelle reti di Telecomunicazione e i finanziamenti comunitari per favorire le iniziative di R&D per l’evoluzione dei servizi 5G.

Dopo l’intervento di Donatella Proto, Dirigente della Divisione II Comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato, sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni del MISE – Ministero Dello Sviluppo Economico, si procederà alla Panel Discussion dal titolo “The Killer Application: i possibili Casi d’Uso di AI & 5G in ambito E-Health, Mobility, Energy & Smart Manufacturing”. La stessa sarà moderata da Andrea Frollà, giornalista specializzato nell’ambito tech e vedrà la partecipazione di Alex Lin, Country Manager Italy & Malta, China Telecom e Gabriele Elia, Head of Technology Innovation - Standard, Technical Communication and IPR, TIM.

Il terzo e ultimo momento dal titolo “AI e 5G: nuove tecnologie che convertono, nuovi servizi che nascono” sarà infine incentrato sui servizi BtoB e BtoC che Intelligenza Artificiale e 5G abiliteranno; oltre al moderatore Maurizio Cecchi, a prendervi parte saranno Alberto Fioravanti, Fondatore, Presidente e Chief Technology Officer, Digital Magics e Luca Rea, CTO, Fondazione Bordoni.

Le Fonti TV

Le Fonti TV è la prima vera live streaming television. Nata nel cuore di Milano, la televisione è riuscita in breve tempo ad imporsi nel panorama dell’informazione finanziaria, economica e giuridica. Grazie ad una programmazione ricca di appuntamenti tematici e un’informazione puntuale e rigorosa, Le Fonti TV segue quotidianamente in diretta le principali notizie economiche e politiche a livello internazionale dandone un’interpretazione imparziale ed evidenziandone l’impatto sui diversi settori e il business. Con un consolidato ascolto pari a 4.000 AM nel giorno medio, Le Fonti TV è una realtà affermata, ma in continua crescita che sfrutta il nuovo approccio di TV liquida per espandere il proprio audience. Sono infatti diverse le piattaforme da cui poter vedere la diretta di Le Fonti TV, partendo dal sito dedicato www.lefonti.tv, ma anche su YouTube, Facebook, siti verticali partner e all’interno di una pagina dedicata sul sito de Il Sole 24 Ore.

