23 ottobre 2019- 10:27 Al Key Energy 2019 di Rimini Trienergia presenta i nuovi pannelli fotovoltaici rossi e bianchi di design ad alta efficienza

(Milano, 23 ottobre 2019) -

“La grande Expo dell’economia circolare”, così nel 2018 il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha definito Key Energy, la fiera internazionale delle energie rinnovabili. Lo scorso anno l’evento ha registrato un aumento del 4% delle presenze professionali e del 10% di quelle internazionali, con operatori provenienti da ben 115 Stati.

L’edizione 2019 è in programma dal 5 all’8 novembre alla Fiera diRimini e vedrà tra gli espositori Trienergia srl (Padiglione B7, Stand 120), azienda mantovana specializzata in pannelli fotovoltaici, ma non solo.

Affidabile e all’avanguardia, Trienergia produce moduli fotovoltaici innovativi, di design e ad alta efficienza. Merito dell’esperienza decennale nel mondo delle energie rinnovabili (il marchio è presente sul mercato nazionale e internazionale dal 2008) e degli importanti investimenti in ricerca, che hanno portato alla produzione di pannelli di ultima generazione.

I pannelli fotovoltaici italiani di ultima generazione Trienergia

I pannelli fotovoltaici Trienergia sono la risposta Made in Italy a chi desidera installare un impianto fotovoltaico. Oltre a vantare un’altaefficienza, sono realizzati completamente in Italia (nello stabilimento di Bondeno di Gonzaga, in provincia di Mantova), utilizzando prodotti di prima qualità.

Hanno un design inconfondibile e si integrano armonicamente con le linee del tetto (consentono di usare al meglio lo spazio della falda). Grazie al Trienergia Energy Design, lo speciale sistema che combina moduli rettangolari e triangolari, nei tetti a falda triangolare si ha fino al50% in più di potenza installata.

In quanto al funzionamento, i pannelli sfruttano la MWT Back-contact, ovvero la più recente e promettente tecnologia in materia di fotovoltaico. Per questo offrono un’efficienza superiore (il 10% in più) e una maggiore affidabilità dei pannelli con celle standard.

Le novità di Trienergia esposte al Key Energy 2019

Per Trienergia il Key Energy 2019 sarà l’occasione per presentare i più recenti frutti del lavoro del team di ricerca e sviluppo. Una gamma di articoli, progettati per soddisfare perfettamente le esigenze della clientela, di cui fanno parte i moduli fotovoltaici rosso mattone.

Riprendendo il caratteristico colore dei tetti, questi pannelli superano le problematiche legate alle esigenze paesaggistiche. Sono proposti in tre misure: 60, 42 e 21 celle (le ultime due combinate insieme nel sistema Energy Design). E se confrontati con soluzioni realizzate con moduli standard, gli impianti con i moduli Trienergia RED Energy Design assicurano migliore resa estetica e maggiore copertura del tetto.

Nel corso del 2019 sono stati messi a punto anche il pannello Trienergiawhite 66 celle e il Trienergia STAR. Il primo (di colore bianco) presenta dimensioni superiori allo standard e raggiunge potenze fino a 360 kW, il secondo è un modulo a 60 celle che arriva fino a 340 Wp di potenza.

Nell’ambito di Key Energy 2019 saranno esposti anche due moduli Full Black (celle nere, back-sheet e frame), componenti determinanti dell’offerta Trienergia: il 60 celle e il 21 celle. Verrà mostrato infine il modulo 60 celle white, realizzato con solo la metà delle celle previste per rivelare il back-sheet sottostante.

Per maggiori informazioni:

Trienergia S.r.l.

Strada Pavesa, 13/A - 46023 Bondeno di Gonzaga (MN)

info@trienergia.it

(+39) 0376.595052

https://www.trienergia.com/