9 luglio 2018- 11:02 Al sicuro dentro e fuori casa grazie a Prolux Evolution: la giusta soluzione a marchio Oknoplast in termini di antieffrazione, isolamento termico e acustico

(Milano, 9 luglio 2018) - Quando le temperature salgono e gli indumenti freschi e leggeri iniziano a riempire gli armadi, il nostro pensiero viene proiettato direttamente alle vacanze. E quando si pensa - o si parla - di vacanze, sicurezza e isolamento termoacustico sono gli argomenti che suscitano maggiormente la nostra attenzione.

Con l’arrivo della bella stagione, le "incursioni" dall’esterno si fanno sempre più frequenti ed è quindi meglio trovare per tempo la soluzione giusta contro ladri, caldo e rumori esterni. E come farlo se non partendo dagli infissi? Con Prolux Evolution di Oknoplast stare freschi, tranquilli e sicuri all'interno della propria casa non sarà più un miraggio.

Il prodotto di punta di Oknoplast infatti si dimostra particolarmente efficiente sotto ogni aspetto, in primis per la sicurezza antieffrazione. Questa finestra è dotata infatti, già nella versione standard, di rinforzi in acciaio brevettati - inseriti nell'anta e nel telaio – che conferiscono maggiore resistenza alla struttura e di speciali nottolini antieffrazione che ancorano saldamente l'anta al telaio e garantiscono un elevato grado di sicurezza. Per le abitazioni particolarmente esposte alle visite indesiderate è possibile migliorare il grado di protezione aggiungendo ulteriori riscontri, vetri di sicurezza stratificati di vario spessore, maniglie con chiave e inserti antitrapano in conformità con le classi di resistenza RC1 e RC2 della normativa europea.

Ma non solo. Prolux Evolution è dotata di profili in classe A o A+ (con triplo vetro) e di vetri bassoemissivi che garantiscono elevati standard di isolamento termico( fino a Uw 0.8) e consentono di mantenere una temperatura costante in casa con un notevole risparmio sui costi di climatizzazione estiva. Per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni particolarmente esposte all’irraggiamento solare bisogna evitare l'eccessivo surriscaldamento degli ambienti. Oknoplast ha pensato anche a questo! Con i vetri riflettenti i raggi del sole non saranno più nemici del vostro benessere. Si tratta di speciali vetrocamere rivestite sul lato esterno di pellicole di ossidi metallici capaci di riflettere i raggi solari e mantenere quindi sempre freschi gli ambienti, anche nelle giornate più calde.

Per chi invece desidera trascorrere delle vacanze in relax nella propria abitazione, il silenzio non ha prezzo. Anche in questo caso la finestra può essere una valida alleata. Prolux Evolution è stata infatti progettata per combattere i fastidiosi rumori esterni e rendere la casa straordinariamente silenziosa garantendo un isolamento acustico fino 43 dB. Con un'insonorizzazione così le feste in giardino dei vicini non saranno più un problema!

La finestra Prolux Evolution assicura un’estate piena di luce. Il profilo ribassato e la maggiore superficie vetrata, abbinati a vetrocamere extra light, permettono di donare agli ambienti fino al 22% di luce in piùrispetto a una normale finestra in PVC sfruttando al massimo le giornate più lunghe. E se è vero che anche l'occhio vuole la sua parte, il design che la contraddistingue mette davvero tutti d'accordo. Le linee pulite e squadrate che disegnano la finestra si integrano perfettamente ad ogni tipo di ambiente. La geometria lineare delle sue forme è accentuata dalla maniglia dedicata che si incastona perfettamente al centro della struttura valorizzando l'equilibrio dei volumi. Neanche i fermavetro sono stati lasciti al caso ma sono stati studiati con sapiente maestria e tagliati a 90° per esaltare la forma squadrata del profilo.

