Al via il corso per Data Protection Officer al CNR di Pisa

11 gennaio 2018- 11:11

() - In partenza il corso di formazione manageriale per DPO con un percorso di 124 ore che inizierà il 16 gennaio per terminare con l'esame finale il 30 marzo. Bernardi: "Per garantire un elevato livello della qualità della formazione abbiamo ingaggiato 23 docenti trai migliori esperti della materia, e composto la classe ideale selezionando 50 partecipanti tra ben 190 richieste di ammissione". Dal 25 maggio 2018 sanzioni fino a 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato per p.a. e aziende rientranti nell'obbligo che non ottemperano alla nomina del data protection officer

Pisa, 11 gennaio 2018 - Sarà composta da cinquanta partecipanti la classe del corso di formazione manageriale per Data Protection Officer organizzato con il patrocinio del CNR Area della Ricerca di Pisa, in partenza il 16 gennaio 2018.

Sono manager e giuristi d'impresa, dipendenti della pubblica amministrazione, e anche molti liberi professionisti, coloro che sono stati ammessi a partecipare al corso per qualificarsi come “Responsabile della Protezione dei Dati”, la figura di cui devono dotarsi tutte le pubbliche amministrazioni ed altre migliaia di aziende che ricadono negli obblighi previsti dall'art.37 del Regolamento UE 2016/679.

Rispetto ai corsi solitamente proposti sui temi della protezione dei dati, la durata di questo percorso è decisamente più lunga, e il Presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi, ne spiega le ragioni:

"Il data protection officer, deve essere scelto per sua conoscenza specialistica del Regolamento UE e della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, e per formare adeguatamente coloro che aspirano a ricoprire questo delicato ruolo nelle aziende italiane abbiamo ritenuto che per trattare tutti i temi previsti in modo esaustivo fosse necessario un percorso formativo approfondito di almeno 124 ore. E per garantire un elevato livello della qualità della formazione abbiamo ingaggiato 23 docenti trai migliori esperti della materia, e composto la classe ideale selezionando 50 partecipanti tra ben 190 richieste di ammissione che ci sono pervenute."

Il corso si svolgerà al CNR di Pisa a partire dal 16 gennaio 2018, e il programma è ripartito in 6 moduli di 3 giorni ciascuno con 18 giornate di lezioni frontali in aula teoriche ed operative, test online, simulazioni, ed esercitazioni intermedie.

A conclusione del percorso, il 30 marzo 2018 è previsto un esame finale che i partecipanti dovranno sostenere per conseguire l'Attestato di Competenza rilasciato da Federprivacy, associazione iscritta presso il Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi della Legge 4/2013, giusto in tempo per la scadenza del 25 maggio 2018, data che segnerà l'operatività del nuovo regime sanzionatorio con multe fino a 10 milioni di euro o fino al 2% del fatturato per tutte le p.a. e per le imprese che, pur rientrando nell'obbligo di nomina del DPO, saranno trovate inadempienti.

