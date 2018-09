24 settembre 2018- 15:43 Al via l'Executive Master IULM in Data Management & Business Analytics

(Milano, 24 settembre 2018) - Milano, 24 settembre 2018 - Secondo una recente indagine, il mercato dei dati in Italia ha superato i 4 miliardi di euro e toccherà quota 6,3 miliardi entro il 2020. Si stima che i Big Data favoriranno nei prossimi anni un incremento del PIL europeo di oltre il 2%, con la conseguente creazione di 35 milioni di nuovi posti di lavoro.

Consapevole della crescente rilevanza che la Scienza dei dati riveste, non solo per le imprese ma anche per tutti i soggetti che hanno la responsabilità di formare le nuove figure professionali, Scuola di Comunicazione IULM di Milano ha lanciato il 1° Executive Master in Italia in DMBA - Data Management & Business Analytics ideato dal prof.Guido Di Fraia docente IULM, consulente e formatore aziendale, direttore Scientifico anche del Master in Social Media Marketing & Digital Communication e dell’Osservatorio IULM sull’Intelligenza Artificiale.

Il percorso formativo si presenta come unico e distintivo in quanto specificamente pensato per formare professionisti specializzati nell’analisi dei Big Data per attività di marketing e comunicazione.

Il Master, incentrato su logiche di learning by doing, è progettato per sviluppare le competenze necessarie a:

- analizzare e comprendere la natura dei Big Data per finalità di marketing (cognitive marketing, A.I. marketing, marketing automation, marketing data driven, ecc.) e di comunicazione aziendale, attraverso tecniche di machine learning, data mining e strumenti di cloud computing;

- estrarre relazioni significative e costruire modelli predittivi e di nowcasting che integrino Big Data con dati aziendali e provenienti dai social media;

- predisporre e condurre analisi approfondite sui risultati ottenuti dall’azienda attraverso le proprie decisioni strategiche e le attività di marketing e comunicazione messe in atto;

- sfruttare appieno le potenzialità strategiche per il raggiungimento degli obiettivi di business in ottica data-driven.

Prevede 280 ore di formazione - composte da lezioni frontali, esercitazioni, project-work, studio di casi aziendali e di best practices - che si articolano in 7 moduli formativi, strutturati in “formula week-end”:

1. (Big) Data: architetture, raccolta e analisi del dato 2. Statistic Modeling and Machine Learning 3. Predictive Analytics for Business 4. Data Mining and Text Mining 5. Digital Analytics and Marketing Automation 6. Social Network Analysis and Artificial Intelligence Marketing 7. Intelligence at Work: dall’ideazione allo sviluppo di un progetto di business

Fanno parte del Comitato Scientifico del Master: Alessio Semoli (PranaVentures), Alessandro Zonin (DOCK), Marco Cerri (Sky Italia), Luisella Giani (Oracle), Anna Sirica (Agenzia Spaziale Italiana).

Le lezioni partiranno il 26 ottobre 2018 e si svolgeranno il venerdì e il sabato mattina, a week-end alterni.

Per ulteriori informazioni: master.dmba@iulm.it www.masterdmba.it