Al via un nuovo fondo di investimento in automobili da collezione

6 febbraio 2018- 17:25

- In occasione del Retromobile Classic Car Show, l'azienda lussemburghese Art & Motion® (Hall 1 Stand N 026) annuncia il lancio di un veicolo di investimento dedicato esclusivamente alle auto d'epoca e a veicoli eccezionali della migliore qualità.

Il mercato delle auto da collezione si è significativamente ampliato negli anni 2000, fino a diventare una classe di investimento finanziario a pieno titolo. Con una crescita di valore superiore al 350% in 10 anni, questo mercato è diventato una classe di investimento alternativa che risulta poco legata alle asset class tradizionali, e che consente un'interessante diversificazione del portafoglio.

Art & Motion® permette ai gestori patrimoniali di offrire un prodotto di investimento alternativo e dalle ottime performance a una clientela sofisticata e appassionata. Con un codice ISIN, il prodotto è riservato a investitori esperti, a partire da € 125.000.

I promotori dell'iniziativa, Laurent Lefebvre e Alain Mestat, definiscono le auto da collezione come veri e propri oggetti d'arte, forgiati dalle mani di abili artisti. In linea con la politica di investimento adottata, in parte mirata al restauro e alla conservazione delle auto di prestigio, Art & Motion® punta a svolgere il ruolo di preservatore dell'eredità automobilistica, garantendo la sostenibilità di una manifattura esperta.

Art & Motion® offre ai collezionisti più appassionati un'indiscussa preparazione nel mercato automobilistico, grazie a un DNA di famiglia di vecchia data, inseparabile dal mercato dell'auto da collezione.

Art & Motion® consiglia una liquidità a breve termine, mirando a un profitto netto nel lungo termine per gli investitori pari a > 7% annuo. La strategia di investimento a breve termine ha in programma il pagamento di un dividendo alla fine del secondo anno di lancio.

La validità dell'iniziativa si basa sull'unione delle abilità complementari dei due promotori: Laurent Lefebvre, figlio di Oscar Lefebvre, fondatore del prestigioso Atelier des Côteaux, frequenta il mondo delle auto d'epoca fin da piccolissimo. Ha sviluppato una grande passione per queste auto eccezionali e accumulato una competenza riconosciuta. È responsabile della gestione del veicolo di investimento.

Alain Mestat, ex responsabile Marketing e Comunicazione di Edmond de Rothschild Group, vanta oltre 25 anni di esperienza nel mondo della finanza. Alain sarà responsabile della gestione operativa e del marketing del veicolo.

Per ulteriori informazioni: http://www.artandmotion.eu oinfo@artandmotion.eu