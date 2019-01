31 gennaio 2019- 17:23 Alma, un'azienda Sisram Medical, annuncia il lancio di Soprano Titanium all'IMCAS di Parigi - una reinvenzione dell'epilazione laser

- Alma, uno dei cinque principali leader mondiali nel campo delle soluzioni mediche ed estetiche basate sull'energia, ha annunciato oggi il lancio globale della sua nuova piattaforma di epilazione, Soprano Titanium, ridefinendo la formula d'oro per l'epilazione laser: rapidità-efficacia-comfort.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/812308/Alma_Lasers.jpg )

Soprano Titanium costituisce un'eccezionale esperienza di trattamento e garantisce una produttività ancora migliore per tutti gli interessati: il proprietario della piattaforma, l'esecutore del trattamento e il paziente stesso, con una combinazione di quattro eccellenti tecnologie brevettate:

L'eccezionale gamma di funzioni di Soprano Titanium è ulteriormente arricchita dai doppi connettori in dotazione, che consentono l'utilizzo sequenziale di due applicatori separati, semplificando e abbreviando le procedure di trattamento.

"Siamo entusiasti di lanciare la nostra nuova piattaforma di epilazione, Soprano Titanium, che ridefinisce la tecnologia e la prassi dell'epilazione laser. Alma è nota a livello globale per le rivoluzionarie tecnologie di epilazione che ha presentato negli ultimi 12 anni, a partire dell'introduzione del metodo di trattamento SHR™, che ha modificato gli standard del settore, fino a 3D, il primissimo diodo che univa tre lunghezze d'onda laser in unico applicatore, coprendo l'intero ambito di trattamento (adatto per tutte le tipologie di pelle, le diverse tonalità della peluria e le varie profondità del follicolo) e ora con l'introduzione delle innovazioni Quattro™, ICE Plus™ e Smart Clinic", afferma Lior Dayan, CEO di Alma.

Soprano Titanium non è solo un capolavoro tecnologico, è anche un'icona del design, all'interno e all'esterno: dalla nuova interfaccia grafica fino al suo aspetto esterno. Venite a trovarci all'IMCAS di Parigi, il 31 gennaio, allo stand 107, per vedere in anteprima Soprano Titanium.

Informazioni su Alma

Alma è un produttore all'avanguardia di soluzioni laser, basate sulla luce, a radiofrequenza, al plasma e a ultrasuoni per applicazioni mediche ed estetiche. Forniamo ai professionisti gli strumenti per offrire trattamenti sicuri ed efficaci, consentendo nello stesso tempo ai pazienti di beneficiare di tecnologie e trattamenti all'avanguardia e testati clinicamente.

https://www.almalasers.com

Per richieste dei media, contattare:

ICR Inc. Jeff Pei Tel: +86(10)6583-7514 E-mail: jianfeng.pei@icrinc.com