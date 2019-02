18 febbraio 2019- 10:41 Anche l'industria funeraria diventa digitale: numeri e prezzi del mercato online

(Milano, 18 febbraio 2019) - “Non è che ho paura di morire. Solo che non voglio esserci quando accadrà”, Woody Allen ha stigmatizzato così lo spinoso tema della dipartita. Questione delicata che può essere comunque sintetizzata, come ogni altro aspetto della vita, in dati analitici. In aiuto vengono le rilevazioni 2018 condotte da Lastello, comparatore delle agenzie funebri italiane, su circa 10.000 preventivi online di funerale.

L’infografica evidenzia varie tendenze del settore funerario online, a partire dal profilo del familiare tipo. Chi si occupa dell’organizzazione del funerale? Nella maggior parte dei casi, 54% per essere esatti, è una donna con età compresa tra i 25 e i 35 anni. Ama spendere il suo tempo libero in shopping online, viaggi e lifestyle.

Il restante 46% è rappresentato da maschi la cui età oscilla da 35 a 44 anni. Un uomo che si interessa di politica, segue le news e trascorre le serate sul divano a guardare film e serie TV, magari su Netflix, considerata la sua inclinazione per la tecnologia. Pur occupandosi, suo malgrado, di funerali, è attento alla salute e acquista cibo biologico.

Quanto al tipo di funerale, gli utenti digitali propendono per la tumulazione, scelta dal 45% del campione. La sepoltura è richiesta dal 30%, mentre emerge un crescente apprezzamento nei confronti della cremazione, che qualifica più di un funerale su cinque (25%).

È in una logica di risparmio, praticità e trasparenza che spesso viene avviata la ricerca di funerali online. L’intero Belpaese è quindi coinvolto, sebbene siano le grandi metropoli a dominare la scena: le richieste di preventivo di funerali a Milano sono oltre il 17%, superate, per qualche punto percentuale, dalle ricerche di preventivi funerali a Roma (19,4%).

Nessun’altra città raggiunge le due cifre: Napoli si attesta intorno al 4%, Torino 3,6%, Bologna 2,7% e Firenze va poco oltre il 2%. Passando dai valori percentuali a quelli assoluti, veniamo al costo medio di un funerale nel nostro Paese. A spendere di più sono gli abitanti del Centro, dove i prezzi oscillano da 1.800, per un funerale economico, a 3.500 euro (soluzioni personalizzate). Nei costi sono inclusi: cassa completa, carro, copricassa, fiori, personale porta cassa e disbrigo pratiche.

Il Nord è più parco spendendo mediamente 50 euro in meno rispetto al Centro, con un intervallo compreso tra 1.750 e 3.450 euro. Il primo posto nella classifica della sobrietà spetta però al Sud: qui per realizzare un funerale bastano 1.600 euro, si sale a 2.300 per un servizio standard e 3.300 per chi ricerca proposte personalizzate.

Ma quanto si risparmia optando per un preventivo online? Si tratta del 30% in meno, se in agenzia il costo medio del funerale è di 2.200 euro, online la tariffa scende a 1.600. Questi preziosi numeri dell’infografica sono stati elaborati da Lastello, il primo portale in Italia che tratta il tema dei funerali, agenzie funebri e si occupa della comparazione delle tariffe.

Il servizio è innovativo e non garantisce solo il risparmio. Lastello è la prima piattaforma in Italia che pone l’accento sulla trasparenza, sulla qualità dell’esperienza d’acquisto e la professionalità delle agenzie. Sul portale sono infatti riportate le recensioni dei clienti, un criterio ormai usato da molte piattaforme web di altri settori per misurare l’attendibilità degli operatori che compongono l’offerta.

Lastello si distingue per la credibilità dei preventivi, che sono competitivi ma anche completi e non lasciano spazio a brutte sorprese: come accade invece in tante iniziative promozionali online, nelle quali viene presentato un prezzo che poi in agenzia è corretto al rialzo.

Se è vero, purtroppo, che “la morte è un’usanza che tutti, prima o poi, dobbiamo rispettare”, meglio non lasciarsi sorprendere e provare subito l’esperienza Lastello.

