30 ottobre 2018- 18:04 Anche per l'inglese cresce lo spread tra Italia e resto d'Europa: peggio di noi solo Francia e Russia

- L'analisi di EF Education First su oltre 1.3 milioni di adulti nel mondo, mette in luce le tendenze nell'apprendimento della lingua inglese in 88 Paesi/Regioni e le ripercussioni sull'economia e lo sviluppo sociale sia a livello nazionale che globale

EF Education First, società leader nel settore delle vacanze studio, pubblica oggi l'8a edizione dell'Indice di Conoscenza della Lingua Inglese EF EPI il più ampio rapporto internazionale sulla padronanza dell'inglese fra gli adulti nel mondo. Per la quarta volta in 8 anni la Svezia è al vertice della classifica.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/776648/EF_English_Proficiency_Index_2018.jpg )

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/776649/Education_First_Logo.jpg )

"Anche se il nostro Paese è in ritardo rispetto all'Europa," sottolinea Natalia Anguas, Amm.Delegato EF Italia "si cominciano a vedere i risultati degli investimenti fatti dal nostro sistema scolastico nell'insegnamento dell'inglese. I più giovani infatti, grazie alle politiche che favoriscono scambi culturali ed esperienze di soggiorno studio all'estero, dimostrano di avere una migliore padronanza dell'inglese. È quindi fondamentale proseguire su questo percorso e nella formazione e aggiornamento dei docenti."

LE NOVITÀ DI QUESTA EDIZIONE:

L'EF EPI 2018 si basa sui risultati dell'EF Standard English Test (EF SET), il primo test di inglese, standardizzato e gratuito, utilizzato nel mondo da aziende, governi, università e scuole per verificare su larga scala, le competenze linguistiche.

Il rapporto EF EPI 2018 e le schede informative nazionali, sono disponibili suef-italia.it/epi/. Nella pagina seguente la classifica generale EPI 2018.

EF è l'organizzazione leader internazionale nel settore dei corsi di lingue all'estero, viaggi studio, programmi accademici e scambi culturali. Fondata nel 1965 con l'obiettivo di "aprirsi al mondo attraverso l'educazione", EF è oggi presente in oltre 50 paesi con una rete di 580 scuole e uffici.

Indice di Conoscenza dell' Inglese EF 2018: classifica generale di paesi e regioni

Classifica Paese o Regione Livello EF EPI 1 Svezia Alto 2 Olanda Alto 3 Singapore Alto 4 Norvegia Alto 5 Danimarca Alto 6 S.Africa Alto 7 Lussemburgo Alto 8 Finlandia Alto 9 Slovenia Alto 10 Germania Alto 11 Belgio Alto 12 Austria Alto 13 Polonia Buono 14 Filippine Buono 15 Svizzera Buono 16 Romania Buono 17 Croazia Buono 18 Serbia Buono 19 Portogallo Buono 20 R.Ceca Buono 21 Ungheria Buono 22 Malesia Buono 23 Grecia Buono 24 Slovacchia Buono 25 Bulgaria Buono 26 Lituania Buono 27 Argentina Buono 28 India Medio 29 Nigeria Medio 30 Hong Kong SAR Medio 31 S.Corea Medio 32 Spagna Medio 33 Libano Medio 34 Italia Medio 35 Francia Medio 36 Costa Rica Medio 37 R.Dominicana Medio 38 Bielorussia Medio 39 Senegal Medio 40 Uruguay Medio 41 Vietnam Medio 42 Russia Medio 43 Ucraina Medio 44 Macao SAR Medio 45 Georgia Basso 46 Cile Basso 47 Cina Basso 48 Taiwan Basso 49 Giappone Basso 50 Pakistan Basso 51 Indonesia Basso 52 Albania Basso 53 Brasile Basso 54 Etiopia Basso 55 Guatemala Basso 56 Panama Basso 57 Messico Basso 58 Sri Lanka Basso 59 Perù Basso 60 Colombia Basso 61 Bolivia Basso 62 Egitto Basso 63 Bangladesh Basso 64 Thailandia Basso 65 Ecuador Basso 66 Iran MoltoBasso 67 Marocco MoltoBasso 68 Tunisia MoltoBasso 69 Honduras MoltoBasso 70 El Salvador MoltoBasso 71 EAU MoltoBasso 72 Nicaragua MoltoBasso 73 Turchia MoltoBasso 74 Giordania MoltoBasso 75 Venezuela MoltoBasso 76 Siria MoltoBasso 77 Azerbaigian MoltoBasso 78 Kuwait MoltoBasso 79 Oman MoltoBasso 80 Kazakistan MoltoBasso 81 Algeria MoltoBasso 82 Myanmar MoltoBasso 83 Arabia Saudita MoltoBasso 84 Afghanistan MoltoBasso 85 Cambogia MoltoBasso 86 Uzbekistan MoltoBasso 87 Iraq MoltoBasso 88 Libia MoltoBasso