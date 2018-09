24 settembre 2018- 17:22 ANIF - Eurowellness premia chi non fa sport regalandogli 6 settimane di attività fisica. Technogym partner dell'iniziativa voluta da EuropeActive

(Roma, 24 settembre 2018) - Roma, 24 settembre 2018 - Tutto il fitness che vuoi, gratis per 6 settimane? Dal 23 settembre è possibile, ma solo se a prova di salute: basterà una app a certificarlo e 5.000 sedentari che vogliono rimettersi in gioco! Il progetto Let’s #BeActive premia chi non fa sport per avvicinarlo alla cultura dell’attività fisica come strumento di salute.

Sono 70 i centri sport e fitness che apriranno le loro porte a chi non ha mai svolto attività fisica o è sedentario da almeno un anno, pericolosa soglia verso il ritorno all'inattività, una condizione innaturale che porta a gravi conseguenze per la salute, come ormai acclarato dall'Oms. Per rompere questo loop negativo di "scrivania - divano - telecomando", ANIF – Eurowellness insieme a Technogym, avanguardie nel benessere delle persone, hanno sviluppato un’iniziativa ambiziosa.

Con Let's #BeActive, dal 23 settembre, chiunque sia inattivo e abbia tra i 18 e i 55 anni potrà prenotare un percorso di attività fisica gratis per 6 settimane, monitorato da un istruttore, attraverso una app dedicata, a partire dal 1 ottobre, presso il centro sportivo aderente più vicino. La data del 23 settembre coincide con la partenza della Settimana Europea dello Sport essendo entrambi i progetti sostenuti dalla Comunità europea.

I centri che hanno accolto la sfida lanciata da EuropeActive sono affiliati adANIF - Eurowellness, in prima fila nella sensibilizzazione all’attività fisica come prevenzione e diffusione della salute. L’associazione che tutela e rappresenta i titolari e gestori dei centri sport e fitness in Italia ha reso possibile l’iniziativa, ingaggiando la base dei suoi centri sportivi affiliati, occupandosi della loro formazione, mobilitandoli nel progetto e sviluppando la campagna di comunicazione. Technogym ha impresso la svolta 2.0: un’app ad hoc con cui il neo atleta dialogherà con l’istruttore, ovunque scelga di allenarsi.

Quello a cui spesso non pensiamo, tra una sigaretta sul divano che scandisce, alle volte, 12 ore prigioniere di smartphone, personal computer e, per i ragazzi, videogames e realtà virtuale, è che non solo lo sport migliora il nostro aspetto e la nostra salute ma genera empowerment nelle persone. Come?

1. Aumenta la concentrazione sul lavoro. 2. Accresce la nostra autostima. 3. Aiuta a migliorare i voti a scuola. 4. Accresce il buonumore.

Ecco perché l'hashtag della campagna, insieme a #BeActive è #sportpower: people have the power, le persone hanno il potere di cambiare la propria vita. Questo potere si chiama sport!

Ringraziamo Good Working, la web agency che ha reso possibile promuovere questo progetto per la salute insieme a EuropeActive e Technogym.

Per partecipare consulta il seguente link e prendi appuntamento presso il centro più vicino a te, che trovi nella mappa.

https://www.anifeurowellness.it/progetto-lets-be-active/

Ecco la lista dei centri sport e fitness aderenti.

Centro Sportivo Quadri, Treviglio (BG) F.G. Sporting Club, Fagnano Olona (VA) Spazio Fitness Club, Sesto San Giovanni (MI) Body Evidence, Campidui (TV) Body Evidence, San Giacomo Di Veglia (TV) Palestra Le Club, Piacenza Zero 10, Guizza (PD) Audace, Milano Sport Center Club, Pero (MI) Klab Marignole, Firenze Klab Conti, Firenze Klab Proxima B, Prato Nouskaisoma, Olgiate Comasco (CO) Ego Fit Club, Castellammare Del Golfo (TP) Fitness Club, Alcamo (TP) Equilibrium Fitness Club, Cologno Monzese (MI) Isola Club, Treviso Ego Wellness, Sant'Alessio (LU) Fit Different, Calcinato (BS) Gclub, Vimercate (MB) Forum Space Center, Roma Juvenia SSD, Roma Villa York Sporting Club, Roma Nuovo Tuscolo, Roma Villa Aurelia Sporting Club, Roma Nettuno Collatina, Roma Nettuno Saxa Rubra, Roma Due Ponti Sporting Club, Roma Cassiantica SF, Roma Lanciani il Club, Roma We-Beat, Vicenza We-Beat, Cornedo Easy Fit, Roma We_beat, Vicenza We_beat, Cornedo Passion Fitness, Roma Allround, Roma Europa Sporting Club, Brescia Performance Club, Palermo Vfit* Napoli La Fenice, Trapani Action Club, Castiglione Delle Stiviere (MN) Lei Gym, Vittorio (RG) La Vinci Fitness, Fabriano (AN) Malu, Palermo Audacia club, Pescara Enjoy fitness, Sinnai (CA) Più movimento, Palermo Oxygen Fitness Palace, Palermo Oxygen Next Fit, Palermo Oxygen Kalta Fitness, Palermo Oxygen Gotha, Palermo Atletic snc, Colfosco di Susegana (TV) Sporting Club Riposto, Riposto (CT) Body Center, Pisa Unika Fitness Club, Martina Franca (TA) Circolo Nuoto Sporting Cassino, Cassino (FR)

Per contatti e informazioniEliana Fortuna - Area Stampa ANIF Sito web: https://www.anifeurowellness.it/Via Cornelia, 493 00166 – Roma (RM) Tel: +39 06 61.522.722