22 febbraio 2019- 12:43 Antos apre il suo primo temporary shop a Milano

(Milano, 22 febbraio 2019) - Il brand, nato tra le colline del Monferrato nel 1989, leader nel mondo della green cosmetic, apre il suo primo temporary shop nel cuore di Milano.

Antos, brand leader nel mondo della cosmesi naturale, compie 30 anni e apre il suo primo temporary shop a Milano. È dal 1989 infatti che le referenze Antos vengono prodotte nei laboratori dell’azienda, tra le colline del Monferrato, con passione e amore per la natura. Per festeggiare questo importante traguardo, Antos ha deciso di sbarcare all’ombra della Madonnina con un temporary shop, dal 21 al 24 febbraio. Nel cuore della città meneghina, in via San Marco 12, all’interno di uno store su due piani, Antos sarà presente con le sue oltre 250 referenze ricche di principi attivi, sia tradizionali che innovativi. Dalle creme per la cura del viso ai detergenti (il celebre detergente viso firmato Antos è un must per gli amanti della green cosmetic), dai prodotti per il corpo agli oli, tutti formulati esclusivamente con prodotti naturali e di origine vegetale. Un’opportunità unica, che l’azienda ha scelto di offrire anche a seguito delle numerose richieste da parte dei consumatori. “Sono tantissime le clienti che ci chiedono da anni di aprire uno store firmato Antos. Alle fine abbiamo deciso di accontentarle!” afferma Gian Luca Mortara, Amministratore & Community Manager dell’azienda. Un’occasione imperdibile per immergersi nell’ “universo Antos” che, sulla base di una immutata filosofia di produzione e vendita, dà vita a referenze semplici, creative, essenziali e fresche. E durante i giorni di apertura del temporary le vere protagoniste saranno proprio alcune delle referenze del catalogo che verranno realizzate dinanzi agli occhi dei clienti… che potranno scoprire come nasce una crema Antos.

ANTOS – TEMPORARY SHOP, Milano, Via San Marco 12. Aperto dal 21 al 24 febbraio, dalle 10.00 alle 22.00.

Antos Emmedue Cosmetics srl Ozzano Monferrato (AL)info@antoscosmesi.it0142497875

Alessandro Nicolì Cotugno Pr & Press Office – Antosalessandronicolicotugno@gmail.com340.8095885