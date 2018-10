12 ottobre 2018- 11:04 App per il fantacalcio 2018/2019 - strumenti, news e consigli della piattaforma Fantamaster

(Milano 12 Ottobre 2018) - Milano 12 Ottobre 2018 - Milioni di calciofili ne hanno fatto il marchio distintivo della propria predilezione sportiva. Ogni domenica il fantacalcio infiamma gli animi degli appassionati di football che schierano la formazione ideale per la conquista dello scudetto virtuale.

Fantamaster, una delle app di maggiore successo nel nostro Paese, semplifica le operazioni dei fantallenatori e accresce la qualità dell’esperienza di gioco.

App per giocare al fantacalcio con gli amici

La tecnologia in formato mobile ha ridefinito molte modalità di gioco, coinvolgendo attività una volta riservate al gruppo di amici e conoscenti. È all’interno di questa tendenza che vanno a collocarsi le app per il fantacalcio: software che si propongono di agevolare gli allenatori in pantofole nella pianificazione delle strategie di vittoria.

Non tutte le app centrano però l’obiettivo. Di frequente rappresentano un valore aggiunto sostanzialmente marginale e dopo appena qualche utilizzo finiscono per essere disinstallate. La selezione dell’applicazione appropriata richiede tempo. È un processo che passa da test, lettura di recensioni, consigli di amici, eccetera. Un mercato dinamico quindi in cui Fantamaster occupa una delle posizioni di primo piano.

Sono i numeri a descrivere meglio delle parole l’interesse suscitato da questa applicazione: conta oltre 1,2 milioni di download e più di 800.000 utenti registrati. Quantità e qualità. Il giudizio medio delle recensioni pubblicate sul Play Store è 4,5/5, uno dei più alti del segmento. Cosa ne ha decretato il successo? Il software è semplice nell’utilizzo e permette all’utente di avere in un’unica app tutto ciò che riguarda la propria attività di fantallenatore, con accesso immediato a informazioni e strumenti di gestione.

È stato implementato un completo reparto statistiche che fornisce la possibilità di verificare le prestazioni dei giocatori della Serie A. Segnaliamo inoltre il voto statistico del momento, elaborato grazie al contributo di uno speciale algoritmo messo a punto dall’équipe di sviluppo.

Nella sezione live, invece, l’utente riceve in tempo reale dati sullo svolgimento delle partite di campionato e dettagli circa le performance dei propri giocatori. Sono presentate poi le probabili formazioni, alla luce delle notizie che precedono il fischio d’inizio dei match. Tra gli aggiornamenti vengono riportati gli atleti che hanno subito infortuni o sono stati trasferiti in altri club.

Consigli fantacalcio, news e altre funzioni della piattaforma Fantamaster

Davvero preziosa la funzione “allenatore in seconda”, introdotta per fornire un supporto agli utenti indecisi sui giocatori da mettere in campo. Il software valuta il rendimento dei giocatori impiegati e i match in calendario. Un’elaborazione che dà consigli sulla scelta da compiere.

L’utilizzatore può creare una Lega privata o svilupparne una pubblica. Inoltrando un invito ai propri contatti è possibile affrontarli in una competizione privata, in alternativa gli avversari possono essere gli iscritti che compongono la community di Fantamaster, che conta oltre 800.000 utenti registrati.

Il livello di personalizzazione è un’ulteriore prerogativa dell’app. Le regole della lega sono stabilite dall’utente, ciò consente di giocare nel rispetto delle proprie attitudini e preferenze. L’app supporta tra l’altro aste tra privati.

Per non perdere di vista le ultime novità della Serie A, vengono riportate le news delle più autorevoli fonti di informazione in ambito calcistico. Nonostante le numerose funzionalità, l’interfaccia è di immediata comprensione e curata sotto il profilo grafico. Il download dell’applicazione è gratuito (sono presenti funzionalità premium), disponibile sia per i dispositivi Android che iOS.

Approfondimenti

Sito ufficiale FantaMaster: http://www.fantamaster.it/Ufficio Stampa Fattoretto srlwww.massimofattoretto.comwww.massimofattoretto.com