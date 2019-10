14 ottobre 2019- 09:51 Appendiabiti Smart Arredo, elementi di design che fanno la differenza

(Cesena-FC, 14 Ottobre 2019) - Cesena (FC), 14 Ottobre 2019 - Bello e funzionale, è questa la sintesi dell’arredamento perfetto. L’armonia riflette una sapiente collocazione di ogni elemento, senza tralasciare quegli accessori, come gli appendiabiti, che spostano l’ago della bilancia.

Negli anni la concezione di attaccapanni si è evoluta, passando da componente funzionale a complemento d’arredo di design. Un appendiabiti originale modifica lo stile dell’ambiente e fa risaltare una parete che altrimenti rischierebbe di risultare anonima.

Realizzare appendiabiti di design è una sfida in cui si sono cimentate (e continuano a farlo) molte aziende. L’offerta è ampia, con appendiabiti a muro, da terra, stand appendiabiti e i servomuto, recentemente tornati in voga dopo anni di abbandono. In quanto a materiali non ci sono limiti. Insieme ad acciaio e legno, trovano spazio plexiglass, alluminio e materiali plastici come polipropilene e policarbonato.

Naturalmente è il contesto a delineare il ventaglio di opzioni appropriate. Se si ha poco spazio, meglio gli appendiabiti a muro, in particolare quelli in acciaio, leggeri e stabili.

Raffinatezza ed eleganza sono i punti di forza degli attaccapanni da terra. Disponibili in molteplici modelli e materiali, donano all’ambiente un tocco di classe. Servomuto e stand appendiabiti sono invece accomunati dalla praticità. I primi trovano nella camera da letto il proprio habitat naturale, mentre i secondi – progettati per sostenere carichi rilevanti – impreziosiscono l’arredamento di studi e ambienti lavorativi in genere.

Attaccapanni design di qualità con spedizione e reso gratuiti su Smartarredodesign.com

Ma come trovare prodotti che, oltre a sposarsi con l’arredamento, abbiano un buon profilo qualitativo? Semplice, sfogliando il catalogo online di Smart Arredo, l’e-commerce specializzato in mobili salvaspazio che offre una vasta selezione di appendiabiti di design. Propone arredi di qualità con prezzi interessanti, adatti ad ogni esigenza e stile di arredamento.

Smart Arredo si distingue dalla maggior parte dei negozi digitali per l’alto valore del servizio offerto. Ad ogni ordine è applicata una tripla garanzia: su prodotto, consegna e soddisfazione del cliente. La spedizione (tracciabile online) e il reso sono gratuiti per tutte le destinazioni nel territorio italiano. I metodi di pagamento ammessi sono: carta di credito, PayPal, bonifico bancario e contrassegno.

L’assistenza in prima persona è un altro tratto identitario dell’azienda. Il team di supporto risponde tempestivamente a richieste di informazioni e preventivi sia telefonicamente (0547 1860136) che via e-mail (info@smartarredodesign.com) e tramite chat online.

Su smartarredodesign.com sono inoltre visibili le recensioni dei clienti, certificate da Feedaty, azienda esterna e completamente indipendente da Smart Arredo.

