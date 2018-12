28 dicembre 2018- 12:46 Appy Pie aggiorna la sua applicazione iOS con Voice Assistant per lo sviluppo di applicazioni senza codice

- "In quest'epoca di Intelligenza Artificiale, tutto è diventato automatizzato e semplice da usare. Così, per fare in modo che la costruzione di app diventi una vera chicca per tutti, abbiamo introdotto per i nostri utenti un'app per iPhone con alimentazione AI (Intelligenza Artificiale). Con la nostra ultima app, gli imprenditori di diverse nicchie di mercato possono costruire rapidamente applicazioni Android e iOS di nuova generazione, senza alcuna codifica", ha detto Abhinav Girdhar, CEO e fondatore di Appy Pie. "Il nostro motto è quello di rendere la creazione di app facile come fare una torta". Per essere all'altezza del nostro impegno, abbiamo introdotto questa applicazione basata su chat e assistente vocale AI che permetterà agli utenti di creare fantastiche applicazioni, fornendo allo stesso tempo la stessa esperienza di un utente desktop. Siamo orgogliosi di essere la prima azienda di sviluppo di applicazioni mobili a portare l'assistente vocale nello sviluppo delle loro applicazioni".

Classificato come il primo software per la creazione di app mobili drag and drop, AppyPie è stato lanciato nel 2013 con l'obiettivo di semplificare lo sviluppo di app mobili per tutti, indipendentemente dalle loro competenze tecniche o conoscenze di programmazione. L'azienda non solo fornisce funzionalità avanzate per aiutare le PMI a mantenere le loro attività nel cuore e nelle tasche dei clienti, ma anche per aiutarli a generare un buon reddito attraverso le loro applicazioni mobili. Inoltre, l'azienda supporta anche i proprietari di app nel lancio delle loro app per gli app store, come Apple App Store, Google Play Store e molti altri.

Appy Pie ha uffici a Londra e Virginia, con uno staff di oltre 200 persone. Per servire i propri clienti nel miglior modo possibile, Appy Pie offre ai propri clienti la possibilità di operare in un'ampia gamma di lingue, tra cui francese, tedesco, portoghese, ecc.

