7 gennaio 2019- 16:11 Appy Pie introduce il podcast per indirizzare gli utenti su ogni aspetto dello sviluppo di app senza codice

- L'episodio uno, intitolato "Come creare un'app per un ristorante", fornisce informazioni preziose su come i proprietari di ristoranti possono creare le proprie app senza alcuna codifica con Appy Pie, quali caratteristiche essenziali richiedono, e di cosa hanno bisogno per pubblicare le loro app per ristoranti negli app store.

"Siamo felici di annunciare che siamo la prima piattaforma di costruzione di app senza codice a lanciare la nostra serie di podcast per i nostri utenti. Il podcast è un modo più personale per raggiungere e creare un rapporto più significativo con i nostri clienti", ha dichiarato Abhinav Girdhar, CEO e fondatore di Appy Pie. "Il nostro obiettivo è quello di rendere la creazione di app facile come fare una torta. Per essere all'altezza del nostro impegno, abbiamo introdotto il nostro podcast - App Academy - che aiuterà gli utenti a comprendere le sfumature della costruzione di applicazioni fai da te, dando loro la possibilità di creare le proprie applicazioni senza alcuna conoscenza tecnica, e guadagnare soldi nel lungo periodo", ha aggiunto.

Classificato come il primo software per la creazione di app mobili drag and drop, Appy Pie è stato lanciato nel 2013 con l'obiettivo di semplificare lo sviluppo di app mobili per chiunque, indipendentemente dalle sue competenze tecniche o conoscenze di programmazione. L'azienda non solo fornisce funzionalità avanzate per aiutare le aziende a migliorare il coinvolgimento degli utenti e premiare i loro clienti, ma offre anche un ampio supporto per aiutare i proprietari di app a pubblicare le loro applicazioni su app store, come Apple App Store, Google Play Store e molti altri.

ContattiAbssales@appypie.com +39 06 9480 8037

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/473523/Appy_Pie_Logo.jpg