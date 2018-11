30 novembre 2018- 11:35 Arredamento per la camera da letto: le tendenze di moda oggi

(Roma, 30 Novembre 2018) - Roma, 30 Novembre 2018. La camera da letto è quella stanza della casa dove si ci può riposare e rilassare, per questo per riuscire ad avere il giusto relax, oltre ad essere arredata a proprio gusto, deve anche essere in grado di creare la giusta la giusta atmosfera per favorire il riposo.

In una camera da letto non è sufficiente riuscire a mettere tutti i mobili al posto giusto, per essere concepita bene bisogna anche saperla rendere bella da guardare e in questo articolo ci occuperemo delle tendenze, suggerite sia da trend setter sia dagli arredatori, in vista del 2019. Non a caso il portale di riferimento del settore, www.lacasasemplice.com , ha realizzato uno studio che ha permesso di delineare quelle che saranno le tendenze per il prossimo anno.

Le tendenze di moda oggi per arredare la camera da letto

In questo 2018 per l'arredamento della camera da letto tra le tendenze di moda giocano un ruolo fondamentale la scelta dei colori delle pareti, dove non è più consigliabile il total white ma è preferibile creare delle connessioni tra stile e gusto.

Per scegliere i colori da dare alle pareti della propria camera da letto si potrà spaziare dalle tonalità chiare mischiate con del grigio o del rame, con il color borgogna che andrà bene se si vogliono delle tonalità fredde.

Il color terracotta e il legno invece si adattano bene in uno schema contemporaneo, oppure il blu che in questo 2018 ha il ruolo da protagonista, in quanto è un tipo di colore talmente versatile da cui si possono ottenere delle sfumature di blu vibrante e intenso, oppure si può tramutarlo in un azzurro delicato.

Un altro aspetto da tenere in considerazione nelle tendenze in fatto di arredamento è anche la scelta del materasso, delle reti e dei cuscini che devono rendere il letto comodo e invitante per ottenere un buon riposo notturno.

Ovviamente non sarà sufficiente occuparsi solo del letto e dei suoi accessori per ottenere un arredamento in linea con le nuove tendenze, per rendere accogliete la camera da letto bisognerà arredare tutti gli angoli, anche quelli più piccoli e nascosti.

Una buona idea, se lo spazio lo consente, potrebbe essere quella di mettere una scrivania non troppo ingombrante da utilizzare come spazio di lavoro, oppure creare uno un angolo di lettura con la relativa libreria oltre ovviamente a creare uno spazio dove posizionare uno specchio e gli appendi abiti.

Con la scelta dei colori delle pareti bisogna sempre ricordarsi di abbinare anche la mobilia, in questo 2018 gli arredamenti più di tendenza sono quelli ricavati dai materiali sostenibile o di riciclo, i mobili più scelti sono quelli in legno scuro, mentre per i tessuti vanno molto di moda la lana, il cotone e il lino, per i completamenti di arredo invece si possono scegliere materiali realizzati in vimini o in fibre naturali.

Per non dare alla camera da letto un aspetto opprimente ma al contrario accogliente bisognerà prestare attenzione anche ai dettagli meccanici, scegliendo delle lampade color oro oppure ottone, mentre se si vuole un ambiente più chic si potranno scegliere il color rame o bronzo.

Infine anche per i comodini si possono usare delle idee innovative che possono fare in modo di non renderli più solo un appoggio notturno, magari utilizzando un semplice sgabello o una vecchia sedia che daranno un tocco informale ma personale.

