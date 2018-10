26 ottobre 2018- 12:32 Arriva a Sassuolo il nuovo modello di filiale di BPER Banca

(Sassuolo, 26 ottobre 2018) - Accoglienza, relazione e competenza gli elementi per un’esperienza oltre le attese.

Sassuolo, 26 ottobre 2018 - BPER Banca ha presentato ieri pomeriggio in Piazza Martiri Partigiani a Sassuolo la filiale rinnovata secondo le nuove linee guida, ispirate a logiche di servizio più efficienti e a un utilizzo dello spazio più funzionale.

Il nuovo design offre al visitatore un’esperienza coinvolgente, con un’identità fortemente caratterizzata secondo lo stile del nuovo brand: sono le risposte di BPER Banca alle richieste della clientela per garantire una migliore esperienza di servizio nei momenti chiave della relazione.

Si tratta di una filiale aperta che però assicura elevati standard di sicurezza, grazie all’utilizzo di moderne soluzioni tecnologiche e alla significativa riduzione dell’impiego di denaro contante.

All’evento hanno partecipato per BPER Banca il Vice Direttore Generale e Chief Business Officer Pierpio Cerfogli, il Consigliere di Amministrazione Elisabetta Gualandri e il Responsabile Direzione Territoriale Emilia Centro Tarcisio Fornaciari. Presenti anche numerose autorità tra cui il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni, i rappresentanti delle Associazioni di categoria, delle Forze Armate e di Polizia.

Cerfogli ha dichiarato: “Oggi inauguriamo un’importante sede ispirata al nuovo modello di filiale e altre ne seguiranno in tutta Italia. Sassuolo è una piazza storica per BPER Banca sulla quale è stata dedicata un’attenzione particolare. L’obiettivo è essere sempre più vicini ai nostri clienti, e per farlo abbiamo concepito una modalità innovativa di fruizione e relazione nel punto vendita. Questo layout migliora l’esperienza dei clienti e introduce una nuova dimensione, in cui le persone si sentono subito accolte e guidate”.

Sassuolo, una sede storica

Era il 1906 quando fu aperta la Sede dell’allora Banca Popolare di Modena a Sassuolo, proprio nella centralissima Piazza Martiri Partigiani (a quel tempo Piazza della Guglia), a tutti gli effetti uno dei palazzi storici più rappresentativi della città, fino a quel momento Sede della Banca Popolare di Sassuolo. Era la seconda filiale in assoluto aperta dall’Istituto, dopo quella di Finale Emilia: da quel momento gli sportelli si sono moltiplicati fino ad arrivare agli oltre 1200 dell’attuale Gruppo BPER