11 giugno 2019- 15:06 Arriva Libero SiFattura, il gestionale amministrativo ideale per professionisti e partite IVA

(Milano, 11 giugno 2019) - Italiaonline, leader nel fornire prodotti e servizi per la digitalizzazione delle imprese, aggiunge al suo bouquet di offerta uno strumento utile e completo, pensato per agevolare il lavoro del professionista nella gestione amministrativa del suo business

Tre versioni - Basic, Lite e Pro - per rispondere alle diverse esigenze. E pacchetti aggiuntivi per portare automaticamente in conservazione sostituiva a norma di legge le fatture elettroniche inviate o ricevute

Milano, 11 giugno 2019 - Italiaonline, la più grande internet company italiana, presenta Libero SiFattura, servizio che si rivolge a liberi professionisti e partite IVA, offrendo loro un gestionale amministrativo completo che semplifica l'esercizio della contabilità. Italiaonline si conferma partner ideale delle imprese italiane che vogliono intraprendere un percorso di digitalizzazione e dunque di crescita, proponendo uno strumento utile e ricco di funzionalità.

Libero SiFattura include funzionalità indispensabili come generazione, invio, ricezione e conservazione delle fatture elettroniche, ma va oltre completando il pacchetto con ulteriori strumenti per agevolare la gestione amministrativa dell’imprenditore: emissione di fatture ricorrenti, solleciti di pagamento automatici, gestione e visualizzazione dell’incassato e delle fatture ancora da incassare, condivisione dell’ambiente con il commercialista, produzione automatica della prima nota per il commercialista, previsionale IVA per sapere in tempo reale quanto si dovrà versare, cash flow per avere visibilità (anche futura) della liquidità sul conto corrente sulla base delle fatture emesse e ricevute con scadenza futura.

Punto di forza di Libero SiFattura è la sua semplicità di utilizzo. Lo strumento è pensato per agevolare l’utente riducendo al minimo i possibili errori con automatismi e utilities che rendono SiFattura uno strumento in grado di agevolare tutti coloro che gestiscono un'attività in proprio.

L’offerta è pensata in maniera modulare per rispondere alle diverse esigenze, con un prodotto freemium, Libero SiFattura Basic, completo delle principali funzionalità e con due piani a pagamento per esigenze più raffinate:

- Il piano Lite (19€+IVA per il primo anno) comprende anche l’invio automatico delle fatture elettroniche tramite il sistema d’interscambio dell’Agenzia delle Entrate e permette di personalizzare i template dei documenti inviati e di rimuovere i riferimenti a Libero SiFattura dai documenti generati.

- Il piano Pro (39€+IVA/per il primo anno) offre funzionalità ancora più avanzate quali accesso multiutenza condivisione dell’ambiente con il commercialista, creazione della prima nota per il commercialista, scadenziario, estratto conto, cash flow, ecc.

"Ancora una volta Italiaonline è in campo nel supportare la crescita digitale delle imprese, semplificando al massimo il loro lavoro - dichiara Domenico Pascuzzi, direttore Marketing consumer and digital properties di Italiaonline - Libero SiFattura è uno strumento di facile utilizzo, ma al contempo molto efficace, creato per permettere a professionisti e piccoli imprenditori di concentrarsi sul core business della propria attività, senza perdere tempo con le pratiche amministrative: a quelle, ci pensa Libero SiFattura".

ITALIAONLINEItaliaonline - società quotata sul MTA di Borsa Italiana - è la prima internet company italiana con 5,3 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle sue web property, di cui 3,5 milioni da mobile, ed una market reach del 63%**. Italiaonline offre servizi di web marketing e di digital advertising, inclusi la gestione di campagne pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network ed i motori di ricerca. L’obiettivo strategico dell’azienda è consolidare la leadership italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing locale - con la mission di digitalizzare le PMI nazionali. Alle PMI, vera ossatura del paese, Italiaonline offre un portafoglio completo di prodotti integrato sull’intera catena del valore di servizi digitali, dalla presenza on line al digital advertising, al web design, al web marketing e alle soluzioni cloud.

Fanno oggi parte di Italiaonline i portali Libero, Virgilio e superEva, i servizi per imprese e cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, la concessionaria di pubblicità online IOL Advertising e oltre 660 agenti che costituiscono la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese.

* Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA DAUs febbraio 2019 ** Fonte: Audiweb View 2.0, powered by Nielsen, TDA MAUs febbraio 2019

