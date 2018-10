1 ottobre 2018- 10:49 Arrivano i digital book di Federprivacy, il primo è una guida al Dlgs 101/2018

(Firenze, 1 ottobre 2018) - Per utenti e membri di Federprivacy arrivano i digital book, editi dall'associazione dei professionisti della data protection. Il primo è una guida al Codice Privacy dopo il Dlgs 101/2018. Campagna speciale fino al 15 ottobre per coloro che pagano la quota associativa con la pubblicazione digitale in omaggio. Bernardi: "Nostri iscritti ci chiedono aggiornamenti su novità con tempistiche rapidissime che i prodotti editoriali tradizionali non potrebbero soddisfare." La soluzione con pratici digital book sfogliabili online da tablet, pc, e tutti i principali dispositivi elettronici

Firenze, 1 ottobre 2018 - Con l'entrata in vigore del decreto di armonizzazione al GDPR, anche il quadro normativo italiano è adesso completo, e professionisti ed imprese non hanno più scusanti per non adeguarsi alla nuova normativa in materia di protezione dei dati personali, e per chi non avesse ancora le idee chiare è disponibile il digital book "Il Codice Privacy in Italia, come cambia dopo il Dlgs 101/2018".

Questa pubblicazione digitale di oltre 200 pagine, è una vera e propria guida aggiornata al Codice Privacy italiano scritta dall'Avv. Antonio Ciccia ed edita da Federprivacy con la prefazione del presidente Nicola Bernardi, che annuncia l'inizio di una nuova attività che si aggiunge a quelle già svolte dalla principale associazione italiana dei professionisti della data protection: "Sempre più spesso i nostri iscritti ci chiedono aggiornamenti ed istruzioni sulle novità del nostro settore con tempistiche rapidissime che i prodotti editoriali tradizionali non potrebbero soddisfare, perciò abbiamo deciso in specifici casi di accorciare i tempi tecnici ricorrendo a dei pratici digital book sfogliabili online direttamente dal nostri sito istituzionale con tablet, pc, e tutti i più diffusi dispositivi elettronici. La prima di queste pubblicazioni digitali da noi edite è una guida ai cambiamenti del nuovo Codice Privacy italiano a seguito del Dlgs 101/2018, che potrà essere uno strumento di pronto utilizzo per gli addetti ai lavori dopo il decreto entrato in vigore nei giorni scorsi."

Il suddetto digital book è acquistabile dalla sezione Shop del sito di Federprivacy a soli € 6,90, ed è subito fruibile dal menù utente dall'area riservata, con la possibilità di scaricare anche l'intero testo. E al contempo è stata attivata anche una campagna speciale con la quale coloro che pagano la quota associativa fino al 15 ottobre 2018 ricevono automaticamente in omaggio anche la sottoscrizione alla nuova pubblicazione digitale.

